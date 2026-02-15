Πώς το TikTok έκανε το cottage cheese viral και εκτόξευσε τις πωλήσεις 200%

Το cottage cheese δεν είναι καινούργιο. Είναι όμως, ξανά της μόδας. Και αυτή τη φορά, δεν πρόκειται για μια απλή διατροφική τάση. Πρόκειται για φαινόμενο. Το ταπεινό, λευκό, φρέσκο τυρί με την απαλή υφή και την ήπια γεύση έγινε viral στο TikTok, πυροδοτώντας αύξηση πωλήσεων έως και 200% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Tesco, η ζήτηση για cottage cheese εκτοξεύθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, οδηγώντας τη βρετανική αλυσίδα σε νέες συνεργασίες με προμηθευτές και επέκταση της γκάμας προϊόντων. Το TikTok έκανε τη σπίθα, οι καταναλωτές άναψαν τη φωτιά.

Photo Credits: Pixabay

Aπό τα fitness reels στα άδεια ράφια

H έκρηξη αποδίδεται κυρίως στην τάση υγιεινής διατροφής που κυριαρχεί στο TikTok. Διατροφολόγοι, personal trainers και food influencers παρουσίασαν δεκάδες συνταγές με cottage cheese: από protein ice cream και pancakes μέχρι cheesecake και smoothies. Το αποτέλεσμα; Ένα «παλιό» προϊόν μετατράπηκε σε απόλυτο σύμμαχο της high-protein διατροφής.

Το cottage cheese είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, χαμηλό σε λιπαρά και παρέχει ασβέστιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Κυρίως όμως προσφέρει κορεσμό – κάτι που το καθιστά ιδανικό για όσους θέλουν να ελέγχουν το βάρος τους ή να αυξήσουν τη μυϊκή τους μάζα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η σχετική αναζήτηση «high protein recipes» έχει εκτοξευθεί, ενώ hashtags όπως #cottagecheese και #proteinmeals συγκεντρώνουν εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές.

Η Tesco, οι νέες συνεργασίες και το «χρυσό» ράφι

Για να καλύψει τη ζήτηση, η Tesco προχώρησε σε συνεργασία με τον σκωτσέζικο προμηθευτή Graham’s The Family Dairy, λανσάροντας cottage cheese υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη. Οι πωλήσεις της εταιρείας διπλασιάστηκαν, προσθέτοντας δύο εκατομμύρια κιλά παραγωγής, ενώ σχεδιάζεται αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά 50%.

Παράλληλα, η Tesco συνεργάστηκε με την Philadelphia (αμερικανικής προέλευσης brand τυριού κρέμας), δημιουργώντας αποκλειστικό προϊόν cottage cheese που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο στα καταστήματά της.

Οι παραγωγοί, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, δυσκολεύονται να καλύψουν τα ιστορικά επίπεδα κατανάλωσης. Με απλά λόγια: το TikTok «άδειασε» τα ψυγεία.

Από την ψητή πατάτα στο protein ice cream

Μέχρι πρότινος, το cottage cheese ήταν συνδεδεμένο με τη δίαιτα της… μαμάς και τις ψητές πατάτες. Σήμερα όμως έχει μετατραπεί σε γαστρονομικό χαμαιλέοντα.

Χρησιμοποιείται:

ως βάση για παγωτό υψηλής πρωτεΐνης

σε cheesecake χωρίς βαριά κρέμα

σε ομελέτες και muffins

ως ντιπ με σάλτσες

ως υποκατάστατο ρικότας σε λαζάνια

σε sweet & savory bowls με φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς

Το πλεονέκτημα; Προσθέτει πρωτεΐνη χωρίς να «φορτώνει» λιπαρά. Σε μια εποχή όπου το macro counting και τα fitness apps καθορίζουν τι μπαίνει στο πιάτο, αυτό μετράει.

Viral προϊόν ή διατροφική στροφή;

Η επιτυχία του cottage cheese δεν είναι απλώς ένα social media trend. Αντανακλά μια ευρύτερη μετατόπιση προς τρόφιμα υψηλής πρωτεΐνης και πιο «καθαρά» συστατικά.

Το ερώτημα είναι αν η έκρηξη θα κρατήσει ή αν θα πρόκειται για ακόμη ένα διατροφικό hype που θα ξεφουσκώσει όταν ο αλγόριθμος στραφεί αλλού.

Μέχρι τότε, ένα πράγμα είναι σαφές: το cottage cheese απέδειξε ότι με λίγη πρωτεΐνη, σωστό timing και ένα δυνατό TikTok reel, ακόμη και το πιο «ήσυχο» τυρί μπορεί να γίνει superstar των ραφιών.