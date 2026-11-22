Βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας από τα πρώτα δευτερόλεπτα της καταδίωξης της 51χρονης οδηγού, η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11) στη Δάφνη και ολοκληρώθηκε στη λεωφόρο Συγγρού με την επεισοδιακή σύλληψή της.

Η γυναίκα είχε σταθμεύσει και περίοικοι αντιλαμβανόμενοι πως είναι σε σύγχυση κάλεσαν την αστυνομία. Σε βίντεο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, απεικονίζονται δύο περιπολικά να φτάνουν στο σημείο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, μπήκε στο αυτοκίνητο, κλείδωσε τις πόρτες, πάτησε γκάζι και μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο.

Αγνοώντας τα σήματα των αστυνομικών η γυναίκα συνέχισε την πορεία της πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Η καταδίωξη πέρασε από τη Νέα Σμύρνη και τον Νέο Κόσμο, προτού ολοκληρωθεί στη λεωφόρο Συγγρού, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το ασημί Opel Corsa. Οι αστυνομικοί έσπασαν το τζάμι του οχήματος, ακινητοποίησαν την οδηγό και τη συνέλαβαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Στη συνέχεια, με εισαγγελική εντολή, οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική.

«Νόμιμη η αντίδραση των αστυνομικών»

Την αντίδραση των αστυνομικών υπερασπίστηκε ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, Αντώνης Βλάχος, μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ. Ο ίδιος απέρριψε τις αιτιάσεις περί υπερβολικής αντίδρασης, τονίζοντας ότι οι αστυνομικοί έπρεπε να αποφασίσουν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ώστε να αποτρέψουν ένα ενδεχόμενο σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

«Η αντίδραση των αστυνομικών δεν ήταν υπερβολική, ήταν καθόλα νόμιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας συγχαρητήρια στους συναδέλφους του για την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Όπως υποστήριξε, η οδηγός είχε επιχειρήσει νωρίτερα να εμβολίσει αστυνομικές μοτοσικλέτες, ενώ οι αστυνομικοί έπρεπε να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να διαφύγει ξανά, προκαλώντας νέο κίνδυνο. «Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σπάσουμε ένα τζάμι, βίαιος ή απλός, ένας είναι ο τρόπος», σημείωσε.

«Οι αστυνομικοί κλήθηκαν να πάρουν την απόφαση σε λίγα δευτερόλεπτα και καλώς την πήραν», τόνισε, εξηγώντας ότι εάν η γυναίκα έβαζε όπισθεν, εμβόλιζε το περιπολικό και επέστρεφε στη Συγγρού, θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και θανατηφόρο ατύχημα με διερχόμενη μοτοσικλέτα. «Σήμερα θα είχαμε άλλη συζήτηση. Αυτή είναι η ουσία του περιστατικού», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ΔΙΑΣ ξεκαθάρισε ότι, κατά την εκτίμησή του, δεν ασκήθηκε βία κατά τη σύλληψη της γυναίκας. «Δεν χρησιμοποιήθηκε βία στη γυναίκα, τη δεσμεύσαμε χωρίς καμία βία», ανέφερε.

«Δεν υπάρχει πρωτόκολλο για το πώς σταματάμε ένα όχημα που αρνείται τον έλεγχο»

Ο Αντώνης Βλάχος αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί κατά τη διαχείριση καταδιώξεων, επισημαίνοντας ότι οι υπάρχουσες οδηγίες δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

«Το μνημόνιο ενεργειών που μας έχει δοθεί δεν επαρκεί για να είμαστε αποτελεσματικοί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί συχνά αναγκάζονται να αυτοσχεδιάζουν και να αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν.

«Κινηματογραφική» καταδίωξη στη Συγγρού – Σκηνές από ταινία στο κέντρο της Αθήνας pic.twitter.com/johxJCMaQC — Flash.gr (@flashgrofficial) November 22, 2026

«Δεν υπάρχει πρωτόκολλο ενεργειών για το πώς θα σταματήσει ένα όχημα που αρνείται τον έλεγχο. Είναι ό,τι κρίνει ο αστυνομικός», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η οδηγός κινούνταν επικίνδυνα, πραγματοποιούσε προσπεράσεις, έμπαινε αντίθετα σε μονόδρομους και επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που την ακολουθούσαν με μοτοσικλέτες. Όπως υπογράμμισε, η καταδίωξη πραγματοποιήθηκε μέρα μεσημέρι σε πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας και ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς.

«Η καταδίωξη έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι σε πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας και έληξε αναίμακτα για όλους τους πολίτες και τους αστυνομικούς», κατέληξε.