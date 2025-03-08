Πόσα χρήματα παίρνουν οι αγρότες το 2025: 3,8 δισ. μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ - Πίνακες

Σημαντική οικονομική ενίσχυση, συνολικού ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να λάβουν οι Έλληνες Αγρότες κατά τη διάρκεια του έτους 2025, προερχόμενη από τρεις βασικούς φορείς: τον ΟΠΕΚΕΠΕ , τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ.

Μέχρι σήμερα, 10 Δεκεμβρίου 2025, έχει ήδη καταβληθεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού, αγγίζοντας τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου θα πληρωθεί στους δικαιούχους επιπλέον 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ, ολοκληρώνοντας τον συνολικό προγραμματισμό των 3,8 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος.

Η συμβολή του ΟΠΕΚΕΠΕ και των πυλώνων



Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαδραματίζει τον κεντρικό ρόλο στις πληρωμές, με το συνολικό ποσό που έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί να φτάνει τα 3,322 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι πληρωμές μέσω του Οργανισμού κατανέμονται ως εξής:

1ος Πυλώνας (ΕΓΤΕ): Πληρωμές ύψους 1,68591 δισ. ευρώ.

2ος Πυλώνας (ΕΓΤΑΑ): Πληρωμές ύψους 1,5339 δισ. ευρώ.

Μικρά Νησιά Αιγαίου: Πληρωμές 30,17 εκατ. ευρώ.

Ενισχύσεις De Minimis: Συνολικό ποσό 72,25 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Από το σύνολο αυτό, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου είχαν ήδη πληρωθεί 2,3 δισ. ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενισχύσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό



Ο Κρατικός Προϋπολογισμός συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση κρίσεων και τη στήριξη του αγροτικού τομέα:

Αντιμετώπιση Ευλογιάς και στήριξη κτηνοτρόφων: Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ευλογιάς, έχουν ήδη καταβληθεί 93 εκατ. ευρώ (για θανατώσεις ζώων και κόστος ζωοτροφών). Προβλέπεται η καταβολή επιπλέον 92 εκατ. ευρώ (για θανατώσεις, ζωοτροφές και αποζημίωση χαμένου εισοδήματος). Συνολικά, το ποσό για την αντιμετώπιση της ευλογιάς φτάνει τα 185 εκατ. ευρώ.

Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτικού Πετρελαίου: Μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί πάνω από 56 εκατ. ευρώ. Μια νέα καταβολή 28 εκατ. ευρώ αναμένεται έως το τέλος του έτους, βασισμένη στην απόφαση του Πρωθυπουργού για αύξηση 50% του διαθέσιμου ποσού.

Οι πληρωμές του ΕΛΓΑ

Ο ΕΛΓΑ έχει πιστώσει στους λογαριασμούς των αγροτών 175,5 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 143,5 εκατ. από τον ΕΛΓΑ και 32 εκατ. από ΚΟΕ).

Μέχρι το τέλος του έτους, ο ΕΛΓΑ θα καταβάλει επιπλέον 155 εκατ. ευρώ. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει:

120 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή ζημιών των ετών 2020-2025.

35 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου λόγω του μεσογειακού κυκλώνα Daniel.

Τι αναμένεται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου



Στο διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, αναμένονται κρίσιμες πληρωμές, μεταξύ των οποίων:

Εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης.

Η Αναδιανεμητική Ενίσχυση.

Η Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας (πρόγραμμα young).

Η πληρωμή κτηνοτρόφων σε πέντε νομούς με κατανομή βοσκοτόπων βάσει παραγωγικών κριτηρίων.

Ενισχύσεις De minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές.

Εξισωτική Ενίσχυση 2025 και Βιολογική Γεωργία 2024.

Οι πληρωμές αυτές θα κλείσουν το έτος με το συνολικό ποσό των 3,8 δισ. ευρώ να έχει διοχετευθεί στον αγροτικό τομέα.



