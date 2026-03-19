Ποσά που… ζαλίζουν: Τα χρήματα που εξασφάλισε ο Ολυμπιακός από το Champions League

Με τις τελευταίες οκτώ ομάδες που συνεχίζουν στο Champions League να έχουν κλείσει τις θέσεις τους στον δρόμο για τον τελικό της 30ης Μαΐου στην Βουδαπέστη, η γνωστή ιστοσελίδα «Football Meets Data» δημοσίευσε στα social media της τα έσοδα των ομάδων που έχουν αγωνιστεί στην φετινή διοργάνωση.

Συγκεκριμένα η γνωστή σελίδα παρουσίασε τα έσοδα όλων των συλλόγων από την League Phase και μετά, με τα ποσά που δόθηκαν πραγματικά να ζαλίζουν. Ο Ολυμπιακός που κατάφερε και έφτασε μέχρι και τον ενδιάμεσο γύρο νοκ άουτ, οπού και αποκλείστηκε από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, βρίσκεται στην 28η θέση της λίστας με τα έσοδά του να ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

💰UEFA prize money for teams that qualified for 🔵 UCL QF:



€112.3m 🇩🇪 Bayern [📈 +€12.5m]

€109.7m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal [📈 +€12.5m]

€109.5m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool [📈 +€12.5m]

€105.9m 🇫🇷 PSG [📈 +€12.5m]

€102.6m 🇪🇸 Real Madrid [📈 +€12.5m]

€100.3m 🇪🇸 Barcelona [📈 +€12.5m]

€89.2m 🇪🇸… pic.twitter.com/OdIm0MTp0T — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 19, 2026

Αν δει κανείς την λίστα όμως από την κορυφή προς τα κάτω, θα τον πιάσει... ίλιγγος. Πρώτη βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου με έσοδα 112,3 εκατ. ευρώ, ενώ η Άρσεναλ είναι στην δεύτερη θέση με το ποσό να αγγίζει τα 109,7 εκατ. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται η Λίβερπουλ με 109,5 εκατ. Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ Μαδρίτης συμπληρώνουν την πεντάδα με 105,9 και 102,6 εκατομμύρια αντίστοιχα. Αξίζει να αναφέρουμε πως όλες οι παραπάνω ομάδες συνεχίζουν την πορεία τους στην διοργάνωση, βάση της οποίας τα ποσά και οι θέσεις εναλλάσσονται. Οι αναμετρήσεις για τα προημιτελικά να είναι προγραμματισμένες για τις 08-09/04 τα πρώτα ματς και 15-16/04 οι ρεβάνς.

