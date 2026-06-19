Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κατά Ρίας Ελληνίδου: «Είναι από τις πιο ομοφοβικές φράσεις που έχουν ακουστεί»

Θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις δηλώσεις της Ρίας Ελληνίδου στα παρασκήνια των MAD VMA 2026. Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε από την Κόνι Μεταξά σχετικά με τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, «με ποια Ελληνίδα celebrity δεν θα άφηνε μόνο του τον σύντροφό της» και απάντησε: «Μου βάζεις δύσκολα. Με ποιά Ελληνίδα celebrity δε θα άφηνα μόνο του τον σύντροφό μου; Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Αλλά δε θα σου δώσω απάντηση… Με άντρα δε θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Με τα κορίτσια λες, είμαι εκεί, ρίχνω ένα μάτι από μακριά, με τα αγόρια ποτέ δε ξέρεις τι γίνεται».

Τα σχόλια και η αρνητική κριτική ήρθαν βροχή! Ανάμεσα σε εκείνους που αντέδρασαν ήταν και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος , ο οποίος έκανε μια αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κατακρίνοντάς την έντονα: «Συμπαθητική και ενδιαφέρουσα φωνή η Ρία Ελληνίδου. Όμορφη και με μια χαρά διασκεδαστικά τραγούδια. Η φράση που εκτόμισε πρόσφατα όμως και έχει γίνει μέγα θέμα για το αν είναι άκομψη ή μη για τον σύντροφό της, είναι σίγουρα μία από τις πιο συντηρητικές, προκατειλημμένες, στερεοτυπικές και ομοφοβικές που έχουν ακουστεί.

Δεν θα ήταν κακή ιδέα και αυτή, όπως και αμέτρητοι νέοι τραγουδιστές εφήμερων σουξέ που παίρνουν τα μυαλά τους αέρα σε χρόνο μηδέν, να μειώσουν λίγο τις απερίσκεπτες δηλώσεις και κατ’ επέκταση και τα μαργαριτάρια που πετάνε…».