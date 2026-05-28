Ποσειδώνια 2026: Ανοίγουν τις πύλες τους την 1η Ιουνίου αναδεικνύοντας τη δυναμική της ναυτιλίας

Τα Ποσειδώνια 2026 ανοίγουν τις πύλες τους την 1η Ιουνίου, υποδεχόμενοι στην Αθήνα περισσότερους από 40.000 επαγγελματίες του ναυτιλιακού κλάδου από όλο τον κόσμο, στη φετινή διοργάνωση που αναμένεται να αποτελέσει όχι μόνο τη μεγαλύτερη αλλά και την πλέον αναμενόμενη στη μακρά ιστορία του θεσμού.

Από την ασφάλιση και τη διαχείριση κινδύνων έως την ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιοποίηση και την ασφάλεια στη θάλασσα, το συνεδριακό πρόγραμμα των Ποσειδωνίων 2026 αναδεικνύει έναν κλάδο που μετασχηματίζεται ενεργά, ως απάντηση στη γεωπολιτική αστάθεια και τις διαρθρωτικές αλλαγές.

Με φόντο τις γεωπολιτικές προκλήσεις στη Μέση Ανατολή, η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας το στρατηγικό ρόλο των θαλάσσιων μεταφορών στο παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα. Με εκατοντάδες πλοία να παραμένουν εγκλωβισμένα για μήνες στα Στενά του Ορμούζ και τις εφοδιαστικές αλυσίδες ενέργειας να δέχονται τεράστια πίεση, η ανθεκτικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας δοκιμάζεται για ακόμη μια φορά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κικίλιας: Κορυφαίο διεθνές σημείο συνάντησης τα Ποσειδώνια

O Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δήλωσε: «Η ελληνική ναυτιλία δεν αφορά λίγους. Αφορά την ίδια την κοινωνία, την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Τα Ποσειδώνια αποτελούν το κορυφαίο διεθνές σημείο συνάντησης όπου συζητούνται οι κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας, της ενέργειας και της οικονομίας, με άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες και στη ζωή των ανθρώπων».

Σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο και κρίσιμο περιβάλλον, η σημασία των Ποσειδωνίων δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη, όπως και η συμβολή της ναυτιλίας τόσο καθοριστική για την παγκόσμια κοινότητα.

Η κα Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, δήλωσε: «Σε μια εποχή διεθνών προκλήσεων και πολλαπλών ρήξεων, η Ναυτιλία των Ελλήνων, ως πυλώνας σταθερότητας, ανθεκτικότητας και παγκόσμιας συνέχειας, ενώνει τον κόσμο και ηγείται με όραμα, αποφασιστικότητα και θεσμική υπευθυνότητα. Η στρατηγική αξία της ναυτιλίας αναδεικνύεται και στα Ποσειδώνια 2026, έναν θεσμό κύρους, που προάγει τον ουσιαστικό διάλογο και τη συνεργασία για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του κλάδου. Με υπερηφάνεια υποδεχόμαστε στην Ελλάδα, πατρίδα της ισχυρότερης ναυτιλίας στον κόσμο, τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα».

Ο κος Γεώργιος Αλεξανδράτος, Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δήλωσε: «Η έκθεση Ποσειδώνια 2026 επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον ρόλο της ως το κορυφαίο διεθνές σημείο συνάντησης της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας, εκεί όπου γεννιούνται συνεργασίες, ιδέες και νέες προοπτικές για το παρόν και το μέλλον του κλάδου. Είναι το σημείο όπου η ναυτιλία δεν παρουσιάζεται απλώς, αλλά εξελίσσεται. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δύναμη και το εύρος του σύγχρονου maritime cluster, αποτυπώνοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί ένα ευρύ οικοσύστημα δεκάδων επαγγελματικών διαδρομών και δραστηριοτήτων, κάτι που πρέπει να γίνεται αντιληπτό καθημερινά από την κοινωνία, καθώς πολύ συχνά οι ευκαιρίες βρίσκονται κυριολεκτικά δίπλα μας».

Ο κ. Ιωάννης Κ. Λύρας, Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Ποσειδωνίων, δήλωσε: «Η 29η διετής έκθεση και οι παράλληλες εκδηλώσεις των Ποσειδωνίων πραγματοποιούνται σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδό τους από την ιστορικά κομβική κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης πριν από 35 χρόνια, ενώ οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας έχουν, δυστυχώς, φθάσει στο υψηλότερο επίπεδό τους από την Εποχή των Ιστίων. Μέσα σε αυτό το ανησυχητικό (και μάλλον αποθαρρυντικό) περιβάλλον, είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι που φιλοξενούμε μια ναυτιλιακή εβδομάδα η οποία, για ακόμη μία φορά, συγκεντρώνει τόσες πολλές εθνικές αντιπροσωπείες από ολόκληρο τον κόσμο με σκοπό τη συνεργασία για την προώθηση του ειρηνικού εμπορίου, της καλής θέλησης και της συνύπαρξης».

Ρεκόρ με 24 εθνικά περίπτερα

Η φετινή έκθεση θα φιλοξενήσει αριθμό-ρεκόρ 24 εθνικών περιπτέρων – συμπεριλαμβανομένων των επίσημων συμμετοχών της Γερμανίας και της Ιταλίας που επιστρέφουν μετά από μακρά απουσία – στον εκθεσιακό χώρο 45.000 τετραγωνικών μέτρων του Athens Metropolitan Expo. Συνολικά, 2.227 εκθέτες από 83 χώρες και επικράτειες θα συμμετάσχουν στην Έκθεση, εκπροσωπώντας κάθε τομέα της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας. Σε σύγκριση με τη διοργάνωση του 2024, ο αριθμός των εκθετών έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 9%.

Ο ταχύτατος τεχνολογικός μετασχηματισμός της ναυτιλίας θα αποτυπωθεί έντονα στα Ποσειδώνια 2026, με περισσότερους από 30 εκθέτες να παρουσιάζουν εφαρμογές και δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης ειδικά σχεδιασμένες για ναυτιλιακές δραστηριότητες. Παράλληλα, η επιταχυνόμενη μετάβαση του κλάδου προς τη βιωσιμότητα και την κανονιστική συμμόρφωση οδηγεί σε ισχυρή ζήτηση για περιβαλλοντικές («πράσινες») τεχνολογίες, με 100 εκθέτες να παρουσιάζουν λύσεις που υποστηρίζουν την πορεία του κλάδου προς μηδενικές εκπομπές.