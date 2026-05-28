ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις για τις επιδοτήσεις στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το σε βάρος τους κατηγορητήριο περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα αδικήματα:

της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης

της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση

της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος

της άμεσης συνέργειας στην απάτη

της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν πριν λίγα λεπτά στο γραφείο του ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Φέρεται πως το κύκλωμα δήλωσε ψευδείς δηλώσεις για να παίρνει τις επιδοτήσεις, με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης να έχει ξεκινήσει από το 2019.

Εμπλέκονται άτομα από δύο ΚΥΔ

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρεται πως εμπλέκονται και δυο Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) το ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στις Σέρρες.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα, οι Αρχές συνέλαβαν στην Κρήτη 22 άτομα, που επίσης κατηγορούνται για την συμμετοχή τους σε κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δράστες έλαβαν σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από επιχορηγήσεις, δηλώνοντας εικονικά μισθωτήρια, εκμεταλλευόμενοι τα κενά του συστήματος κατά την υποβολή των αιτήσεων.