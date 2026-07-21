Πόσο διατηρείται το ψωμί στην κατάψυξη; Όσα πρέπει να ξέρεις για σωστή αποθήκευση

Αν δεν πρόκειται να καταναλώσεις ένα καρβέλι μέσα στις επόμενες ημέρες, η κατάψυξη αποτελεί την καλύτερη επιλογή για να παραμείνει φρέσκο. Σε αντίθεση με το ψυγείο, όπου το ψωμί μπαγιατεύει πιο γρήγορα, η κατάψυξη βοηθά στη διατήρηση της ποιότητάς του και περιορίζει τη σπατάλη τροφίμων. Ωστόσο, ακόμη και στην κατάψυξη υπάρχει ένα χρονικό όριο μέσα στο οποίο το ψωμί διατηρεί καλύτερα τη γεύση και την υφή του. Αν και μπορεί να παραμείνει ασφαλές για κατανάλωση για μεγαλύτερο διάστημα, η πολύμηνη αποθήκευση ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητά του.

Δες πόσο καιρό διατηρείται το ψωμί στην κατάψυξη και ποια απλά βήματα θα σε βοηθήσουν να το απολαμβάνεις σαν φρεσκοψημένο.