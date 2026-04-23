Πόσο κινδυνεύει ο κόσμος από την ιρανική τρομοκρατία; Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία

Την 1η Απριλίου ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δημοσιοποίησε ανοικτή επιστολή του προς τον αμερικανικό λαό από την βομβαρδισμένη Τεχεράνη. Σε αυτήν, μεταξύ άλλων, διαβεβαίωνε πως «οι Ιρανοί δεν τρέφουν εχθρότητα προς άλλα έθνη, συμπεριλαμβανομένων των λαών της Αμερικής, της Ευρώπης ή των γειτονικών τους χωρών» ενώ υπογράμμιζε με έμφαση πως «το Ιράν δεν επέλεξε ποτέ, στην σύγχρονη ιστορία του, την οδό της επιθετικότητας».

Η πραγματικότητα είναι σημαντικά διαφορετική με βάση καταγεγραμμένα στοιχεία που έχουν συλλέξει τα τελευταία χρόνια οι μυστικές υπηρεσίες της Δύσης. Μετά την πρόσφατη σειρά επιθέσεων κατά αμερικανικών και ισραηλινών στόχων στην Ευρώπη, η προειδοποίηση είναι σαφής: «Η Ευρώπη βρίσκεται στο στόχαστρο του Ιράν εδώ και καιρό. Η ιρανική τρομοκρατική απειλή είναι γνωστή και παρακολουθείται στενά».

Οι γενικευμένες ανησυχίες ενισχύονται μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση της έκθεσης του αυστραλέζικου think tank Institute for Economics and Peace (σ.σ Ινστιτούτο για την Οικονομία και την Ειρήνη) με τίτλο «Η ιρανική τρομοκρατία με την υποστήριξη του κράτους και οι απειλές στις χώρες της Δύσης».

Στην έκθεση γίνεται λόγος για δραματική αύξηση της ιρανικής τρομοκρατικής απειλής τα τελευταία χρόνια ενώ αναλύεται η στρατηγική δράσης: «Ο πρώτος τρόπος δράσης είναι ο κλασικός και ευρέως χρησιμοποιούμενος από πάντα, οι πράκτορες, υπάλληλοι των ιρανικών υπηρεσιών. Ο δεύτερος είναι οι κοινοί εγκληματίες, διακινητές ναρκωτικών, μέλη συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, κατάδικοι σε φυλακές. Με αυτόν τον τρόπο το Ιράν-παρότι τους χρησιμοποιεί ευρέως –μπορεί, όταν κληθεί να λογοδοτήσει, να αρνηθεί πειστικά την συνεργασία των μυστικών του υπηρεσιών μαζί τους.

Μια πρακτική που έγινε αντικείμενο καταδίκης τον περασμένο Ιούλιο σε κοινή δήλωση των ΗΠΑ και 15 άλλων δυτικών χωρών. Ο τρίτος τρόπος δράσης είναι αυτός μέσω ΄ τρομοκρατών-proxies΄ (Σ.σ ΄εξουσιοδοτημένος τρίτος΄ ) (κυρίως την Χεζμπολά). Τέλος, υπάρχει η πιθανότητα των επιθέσεων μέσω «μοναχικών λύκων» και «συμπαθούντων το Ιράν», σημειώνεται.

157 ιρανικές επιχειρήσεις σε πέντε χρόνια

Οι διαπιστώσεις του Ινστιτούτου για την Οικονομία και την Ειρήνη προστίθενται στις αναλύσεις της βρετανικής MI5, του Αμερικανικού Κέντρου για την Εθνική Αντιτρομοκρατία και του Ινστιτούτου της Ουάσινγκτον για την Μελέτη της Εγγύς Ανατολής που έχουν καταγράψει 157 ιρανικές επιχειρήσεις μεταξύ 2021 και 2025 σε ολόκληρο τον κόσμο: σχεδιασμένες επιθέσεις, δολοφονίες, απαγωγές, παρακολουθήσεις, απόπειρες εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης κλπ.

Φιλοϊρανικοί κύκλοι απορρίπτουν τις κατηγορίες ως fake news του «σιωνιστικού παράγοντα» παρά το γεγονός πως τα καταγεγραμμένα στοιχεία βρίσκονται δημοσιευμένα στο διαδίκτυο από μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Η ανάλυση των δεδομένων αυτών των 157 επιχειρήσεων είναι αποκαλυπτική.

Ποιες χώρες κινδυνεύουν περισσότερο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες (27 επιχειρήσεις) και το Ισραήλ (15 επιχειρήσεις) είναι, φυσικά, οι Νο 1 και 2 στόχοι του Ιράν. Ακολουθεί η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση με 31 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 8 στη Γαλλία, οι 6 στη Γερμανία, οι 4 στο Βέλγιο και οι 3 στην Ολλανδία. Εάν αθροίσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο όπου έχουν καταγραφεί 20 επιχειρήσεις και την Αλβανία με 2, είναι ξεκάθαρο πως η Ευρώπη βρίσκεται στον πυρήνα της απειλής. Σε ό,τι αφορά τον υπόλοιπο κόσμο, η Τουρκία έχει καταγράψει 5 επιθέσεις, ενώ στη Μέση Ανατολή το Ιράκ έχει τεθεί στο στόχαστρο 20 φορές εξαιτίας της παρουσίας στο έδαφός του φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων αλλά και οι χώρες του Κόλπου (8 επιχειρήσεις στη Σαουδική Αραβία, 4 στο Μπαχρέιν και 6 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Η Αυστραλία και ο Καναδάς δεν αποτελούν εξαιρέσεις στο φαινόμενο με 2 ιρανικές επιχειρήσεις στην κάθε μία τα τελευταία 5 χρόνια. Ειδικά η περίπτωση της Αυστραλίας- η οποία παραμένει πιστή σύμμαχος των ΗΠΑ αλλά δεν έχει ιδιαίτερη εμπλοκή στην κρίση με το Ιράν-παρουσιάζει ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) βρίσκονται πίσω από δύο αντισημιτικές επιθέσεις: τον εμπρησμό ενός εβραϊκού εστιατορίου στο Σίδνεϋ τον Οκτώβριο του 2024 και την επίθεση εναντίον μιας συναγωγής τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν αποφασιστική: απέλαση του πρέσβη, χαρακτηρισμός των Φρουρών της Επανάστασης ως «τρομοκρατική οργάνωση» και κυρώσεις εναντίον προσώπων και θεσμών με άμεσους δεσμούς μαζί τους.

Το μένος με τη Γαλλία

Από την Ευρώπη, η Γαλλία είναι μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, η χώρα που στοχεύθηκε περισσότερο με 8 ιρανικές επιθέσεις μεταξύ 2021 και 2025. Εκτός του γεγονότος πως η Γαλλία θεωρείται σύμμαχος του Ισραήλ, η Τεχεράνη εκτιμά πως ήταν ο βασικός υποκινητής του κινήματος Woman, Life, Freedom κατά της χρήσης χιτζάμπ από τη νεολαία του Ιράν το 2022.

Επιπλέον, αντιφρονούντες Ιρανοί και ειδικά οι φιλομοναρχικοί της οργάνωσης People’ s Mojahedin of Iran (PMOI) ζουν και έχουν την έδρα τους εδώ και χρόνια στο Βαλ ντ’ Ουάζ. Τον Ιούλιο του 2024 η Γαλλία είχε απελάσει έναν Ιρανό κατηγορούμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών για «προώθηση των απόψεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και κατασκοπεία των πολέμιων του καθεστώτος».

Σε αυτό το πλαίσιο και ενώ η Ευρώπη δεν έχει επηρεαστεί από αιματηρές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, η έκθεση του Ινστιτούτου σημειώνει την «κλιμάκωση της απειλής» που παρατηρείται σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά από την έναρξη των αμερικανοισραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι 3 επιθέσεις σε Τέξας, Οντάριο και Μίσιγκαν αναμένεται να μην έχουν συνέχεια εάν ο πόλεμος τερματιστεί σύντομα. Σε αντίθετη περίπτωση, η κλιμάκωση με άγνωστο αποτέλεσμα είναι μονόδρομος.