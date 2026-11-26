Οι αγγελίες ενοικίασης ζητούν κατά μέσο όρο 742 ευρώ τον μήνα για διαμέρισμα 70 τετραγωνικών στο Ναύπλιο και στην Καλαμάτα, και 427 ευρώ για το ίδιο διαμέρισμα στο Άργος. Στις δύο πρώτες πόλεις η τιμή φτάνει τα 10,6 ευρώ το τετραγωνικό, περίπου ένα τέταρτο πάνω από τον μέσο όρο της χώρας, που στην καταγραφή της 6ης Νοεμβρίου 2026 βγήκε 8,5 ευρώ.

Στην Τρίπολη, με 7,4 ευρώ το τετραγωνικό, το αντίστοιχο διαμέρισμα φτάνει τα 518 ευρώ, περίπου 13% κάτω από τον μέσο όρο της χώρας. Τα ποσά των 70 τετραγωνικών είναι υπολογισμός με παράδειγμα: η τιμή ανά τετραγωνικό πολλαπλασιάζεται επί 70, ώστε οι πόλεις να συγκρίνονται με την ίδια κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα για τις φορολογικές δηλώσεις που αντιθέτως δείχνουν ότι το μέσο ενοίκιο είναι 211 ευρώ τον μήνα.