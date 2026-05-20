Ποσό ρεκόρ για πίνακα σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη - Τέταρτο ακριβότερο έργο που έχει πωληθεί ποτέ

Ένας πίνακας του Τζάκσον Πόλοκ πωλήθηκε έναντι του ποσού ρεκόρ των 181,2 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη.



Η πώληση κατέστησε το «Number 7A, 1948» το τέταρτο πιο ακριβό έργο τέχνης που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία, όπως γράφει ο Guardian.



Το προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας για ένα έργο του Πόλοκ ήταν 61,2 εκατομμύρια δολάρια, που είχε γίνει το 2021. Άλλα έργα του αφηρημένου εξπρεσιονιστή έχουν πωληθεί ιδιωτικά για έως και 200 εκατομμύρια δολάρια.



«Με αυτό το έργο ο Πόλοκ απελευθερώνεται τελικά από τα δεσμά της συμβατικής ζωγραφικής σε καβαλέτο και δημιουργεί έναν από τους πρώτους πραγματικά αφηρημένους πίνακες στην ιστορία της τέχνης», ανέφερε ο οίκος Christie’s σε ανακοίνωσή του.





Σε μια πολυάσχολη μέρα για τον οίκο δημοπρασιών, το Danaïde, ένα χάλκινο κεφάλι που σμίλεψε ο Ρουμάνος καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Μπρανκούζι γύρω στο 1913, πωλήθηκε για 107,6 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 71,2 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειωθεί το 2018.

Το «No 15 (Two Greens and Red Stripe)» του Αμερικανού ζωγράφου Μαρκ Ρόθκο πωλήθηκε για 98,4 εκατομμύρια δολάρια και το «Portrait of Madame K» του Καταλανού καλλιτέχνη Χουάν Μιρό για 53,5 εκατομμύρια δολάρια.

Οι πωλήσεις έσπασαν τα προηγούμενα ρεκόρ για τον Ρόθκο (86,9 εκατ. δολάρια) και τον Μιρό (37 εκατ. δολάρια) που είχαν σημειωθεί το 2012.



Τα ιστορικά ρεκόρ

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η δημοπρασία της Δευτέρας 18 Μαΐου ακολούθησε μια σειρά ρεκόρ που καταγράφηκαν στον οίκο Sotheby’s, τον Νοέμβριο του περασμένου έτους.



Το «Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ», που ζωγράφισε ο Αυστριακός Γκούσταβ Κλιμτ μεταξύ 1914 και 1916, πωλήθηκε για 236,4 εκατομμύρια δολάρια, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στα πιο ακριβά έργα που έχουν πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.



Το έργο «Το Όνειρο (Το Κρεβάτι)», του 1940, μια αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο, πωλήθηκε για 54,7 εκατομμύρια δολάρια, ποσό ρεκόρ για πίνακα ζωγραφικής που έχει φιλοτεχνήσει γυναίκα.



Ο πιο ακριβός πίνακας που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία είναι το «Salvator Mundi», ένα έργο της Αναγέννησης που αποδίδεται στον Λεονάρντο ντα Βίντσι, το οποίο αγοράστηκε για 450 εκατομμύρια δολάρια το 2017.