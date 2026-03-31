Πόσοι Έλληνες ναυτικοί και πλοία βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ - Η επίσημη ενημέρωση από το ΥΠΕΞ

Συνολικά 15 ελληνικά πλοία, με 85 Έλληνες ναυτικούς, παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ελληνικής διπλωματίας, Λάνα Ζωχιού, μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα επαναπατρισμού.



Την ίδια ώρα, η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά σενάρια περί άσκησης πιέσεων προς την Ελλάδα για συμμετοχή σε επιχειρήσεις προστασίας πλοίων, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υφίσταται καμία τέτοια πίεση. Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι η χώρα συμμετέχει ήδη στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», η οποία έχει σαφώς καθορισμένο γεωγραφικό πεδίο και αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα, βάσει του Διεθνούς Δικαίου.



Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην περιοχή, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει δυναμική και ρευστή. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα προτίθεται να προσχωρήσει σε κοινή δήλωση των «33» κρατών, η οποία εκφράζει την ετοιμότητα των συμμετεχόντων να συμβάλουν στις απαραίτητες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας.



Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών διευκρινίζει ότι η ελληνική συμβολή σε αυτές τις πρωτοβουλίες προϋποθέτει την αποκατάσταση συνθηκών ειρήνης, δηλαδή θα εξεταστεί μόνο μετά το πέρας των εχθροπραξιών στην περιοχή.