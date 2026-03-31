Πόσοι Έλληνες ναυτικοί και πλοία βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ - Η επίσημη ενημέρωση από το ΥΠΕΞ
Θετική η Αθήνα στη συμμετοχή της στην κοινή πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοϊας στην περιοχή.
Συνολικά 15 ελληνικά πλοία, με 85 Έλληνες ναυτικούς, παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ελληνικής διπλωματίας, Λάνα Ζωχιού, μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα επαναπατρισμού.
Την ίδια ώρα, η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά σενάρια περί άσκησης πιέσεων προς την Ελλάδα για συμμετοχή σε επιχειρήσεις προστασίας πλοίων, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υφίσταται καμία τέτοια πίεση. Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι η χώρα συμμετέχει ήδη στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», η οποία έχει σαφώς καθορισμένο γεωγραφικό πεδίο και αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα, βάσει του Διεθνούς Δικαίου.
Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην περιοχή, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει δυναμική και ρευστή. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα προτίθεται να προσχωρήσει σε κοινή δήλωση των «33» κρατών, η οποία εκφράζει την ετοιμότητα των συμμετεχόντων να συμβάλουν στις απαραίτητες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας.
Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών διευκρινίζει ότι η ελληνική συμβολή σε αυτές τις πρωτοβουλίες προϋποθέτει την αποκατάσταση συνθηκών ειρήνης, δηλαδή θα εξεταστεί μόνο μετά το πέρας των εχθροπραξιών στην περιοχή.