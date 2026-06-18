posoKanei.gov.gr: 370.000 ευρώ το κόστος της πλατφόρμας για ανάπτυξη και λειτουργία 15 μηνών

Την απάντησή του σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα social media σχετικά με το κόστος της νέας ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει» δίνει το Παρατηρητήριο Fake News της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για ανακριβείς ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν μετά την παρουσίαση της υπηρεσίας.



Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου, από την πρώτη στιγμή της παρουσίασης της πλατφόρμας ξεκίνησε η διακίνηση πληροφοριών σχετικά με το κόστος υλοποίησής της, με τα ποσά που αναφέρονται σε ορισμένες αναρτήσεις να «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».



Όπως επισημαίνεται, η δράση posoKanei.gov.gr υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «CRMS – Ενιαία Πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την αρμόδια Αρχή για την εποπτεία της αγοράς.



Η πλατφόρμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, διαθέτει ανώτατο προϋπολογισμό 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.



Το ποσό αυτό, όπως αναφέρεται, αφορά όχι μόνο την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας, αλλά και τη δημιουργία της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, καθώς και την τεχνική υποστήριξη της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα 15 μηνών.



Η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» έχει ως στόχο την παροχή εργαλείων ενημέρωσης προς τους πολίτες και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά, ενώ η συζήτηση γύρω από το κόστος της προκάλεσε αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.