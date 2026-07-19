Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τον Τουρισμό για Όλους 2026 - Δείτε τους δικαιούχους

Διευρυμένα τα κριτήρια συμμετοχής είναι φέτος για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, καθώς τα εισοδηματικά όρια των δικαιούχων είναι πιο υψηλά, η διάρκεια του προγράμματος μεγαλύτερη και η επιδότηση θα φτάσει έως και τα 600 ευρώ, προκειμένου να μπορέσουν να πάνε διακοπές περισσότεροι άνθρωποι.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στον Αύγουστο.

Η επιδότηση θα καταβάλλεται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας και θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 διακριτές φάσεις. Η 1η φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η 2η φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Τα κριτήρια

Φέτος προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν περισσότεροι άνθρωποι στο πρόγραμμα, τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν διευρυνθεί.

Πιο συγκεκριμένα, για τους άγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, το όριο εισοδήματος διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ, αυξημένο από τις 19.000 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως.

Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει στις 33.000 ευρώ από τις 31.000 ευρώ.

Για τις οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών, με το ανώτατο όριο να αγγίζει ακόμη και τις 58.000 ευρώ.

Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας, θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό.

Η κλήρωση

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με βάση τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια του προγράμματος, καθώς και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Όσοι επιλεγούν θα δουν το ποσό της επιδότησης να πιστώνεται στην άυλη ψηφιακή κάρτα τους, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για την πληρωμή της διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ελλάδα.