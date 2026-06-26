«Ποτέ δεν άπλωσα χέρι στο παιδί μου, τον λάτρευα»: Απολογία σοκ της μητέρας του μικρού Άγγελου

Με την απολογία της μητέρας του μικρού Άγγελου, που βρήκε τραγικό θάνατο από βάναυση κακοποίηση, συνεχίστηκε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο 44χρονος σύντροφός της, απουσίαζε, λόγω ασθένειας, όπως έκανε γνωστό ο συνήγορός του.

Η 27χρονη Ελευθερία αναφέρθηκε στην παιδική και εφηβική της ηλικία, λέγοντας ότι μεγάλωσε με την οικογένειά της, φοίτησε στο σχολείο και στη συνέχεια ολοκλήρωσε σπουδές στην κομμωτική. Όπως κατέθεσε, σύμφωνα με το cretalive, εργάστηκε αρχικά σε συνεργείο καθαρισμού μαζί με τη μητέρα της και αργότερα σε ψησταριά. Στην απολογία της ανέφερε ακόμη ότι από προηγούμενη σχέση είχε μείνει έγκυος, ωστόσο η κύηση διακόπηκε.



Στη συνέχεια γνώρισε, μέσω διαδικτύου, τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Όπως είπε, η γνωριμία τους εξελίχθηκε πολύ γρήγορα, καθώς έγιναν ζευγάρι από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ το ίδιο βράδυ έμεινε μαζί του. Τρεις μήνες αργότερα έμεινε έγκυος στον Άγγελο. Όπως περιέγραψε, το ζευγάρι διέμενε μαζί με την οικογένεια του βιολογικού πατέρα, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, εκείνη την περίοδο ούτε η ίδια ούτε ο σύντροφός της εργάζονταν.

«Ενημέρωσα τους γονείς μου ότι ήμουν έγκυος και ότι δεν ήθελα να ρίξω το παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η 27χρονη υποστήριξε ότι ήδη από την περίοδο της σχέσης τους υπήρχαν εντάσεις, οι οποίες, όπως είπε, κλιμακώθηκαν όταν έμεινε έγκυος. «Άρχισε να με χτυπάει και να με κατηγορεί ότι δεν του έδινα σημασία», κατέθεσε, διευκρινίζοντας ότι δεν προχώρησε ποτέ σε καταγγελία. Όπως είπε, το ζευγάρι χώρισε όταν βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης, όμως στη συνέχεια ο βιολογικός πατέρας την πήρε ξανά από το σπίτι της μητέρας της και επανασυνδέθηκαν.

Η γέννηση του Άγγελου

Η απολογία της συνεχίστηκε με την αναφορά στη γέννηση του μικρού Άγγελου, στις 20 Ιανουαρίου 2022. «Ήμουν χαρούμενη που είχα το μωρό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως κατέθεσε, όταν ο Άγγελος ήταν περίπου 20 ημερών, μετακόμισαν στον Ωρωπό, στο σπίτι του πατέρα της. Εκεί, όπως είπε, ούτε η ίδια ούτε ο βιολογικός πατέρας του παιδιού εργάζονταν και συντηρούνταν οικονομικά από τον πατέρα της.



Αναφερόμενη στον οριστικό χωρισμό τους, η 27χρονη υποστήριξε ότι φοβόταν να προχωρήσει στην αναγνώριση του παιδιού από τον βιολογικό του πατέρα, περιγράφοντας ένα περιστατικό που, όπως είπε, την είχε τρομάξει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, κάποια στιγμή είδε τον τότε σύντροφό της να βάζει τον μικρό Άγγελο στο πάτωμα και να τον χαστουκίζει, επειδή το παιδί δεν τον πλησίαζε. Όπως είπε, αντέδρασε άμεσα, τον έσπρωξε για να σταματήσει, με αποτέλεσμα - όπως ισχυρίστηκε - να δεχθεί και η ίδια χτυπήματα από εκείνον. Η ίδια υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο συμβάν της προκάλεσε έντονο φόβο, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να αποφεύγει τον βιολογικό πατέρα του παιδιού.

Η γνωριμία με τον 44χρονο και η κοινή ζωή

Συνεχίζοντας την απολογία της, η Ελευθερία περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε τον 44χρονο Χριστόδουλο. Όπως ανέφερε, η γνωριμία τους έγινε μέσω κοινών γνωστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με όσα είπε, την ίδια κιόλας ημέρα ο 44χρονος της έκανε βιντεοκλήση και της πρότεινε να γίνουν ζευγάρι. «Δέχθηκα γιατί μου μιλούσε γλυκά και τρυφερά», είπε, προσθέτοντας ότι πολύ γρήγορα της πρότεινε να μετακομίσει στην Κρήτη.



«Μου είπε: "Έλα να ζήσουμε μαζί, έλα να μεγαλώσουμε μαζί τον Άγγελο"», κατέθεσε, σημειώνοντας ότι τον εμπιστεύτηκε σχεδόν αμέσως.



Όπως υποστήριξε, αποφάσισε να φύγει κρυφά από το σπίτι των γονιών της για να έρθει στην Κρήτη. Για να καλύψει τα έξοδα του ταξιδιού, δανείστηκε 70 ευρώ από έναν Αλβανό, όπως τον περιέγραψε, γνωστό της. «Αυτά ήταν όλα κι όλα τα χρήματα που είχα», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι το ποσό προοριζόταν για τα εισιτήρια του ταξιδιού προς την Κρήτη.



Αναφερόμενη στην κοινή ζωή τους στην Κρήτη, η 27χρονη υποστήριξε ότι το πρώτο διάστημα της συγκατοίκησης με τον 44χρονο κυλούσε ομαλά.



Όπως είπε, εκείνος εργαζόταν δύο με τρία μεροκάματα την εβδομάδα, ενώ οικονομική βοήθεια παρείχε και ο πρώην πεθερός του, ο οποίος τους προμήθευε με διάφορα είδη. Η ίδια περιέγραψε τον 44χρονο ως άνθρωπο που περνούσε σχεδόν όλη την ημέρα μέσα στο σπίτι, ενώ ανέφερε ότι είχε και έναν σκύλο, τον οποίο φοβόταν.

Η 27χρονη κατέθεσε ακόμη ότι ενημέρωσε τους γονείς της πως είχε μεταβεί στην Κρήτη, ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε, ο 44χρονος της απαγόρευσε να τους αποκαλύψει τη διεύθυνση όπου διέμεναν.



Σε άλλο σημείο της απολογίας της ανέφερε ότι δεν αποκάλυψε ποτέ στον 44χρονο πως ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου ήταν εν ζωή. Όπως είπε, εκείνος την πίεζε να επιτρέψει στον βιολογικό πατέρα να αναγνωρίσει το παιδί, όμως η ίδια δεν το επιθυμούσε.

«Ήμουν καλή μαμά»

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο μικρός Άγγελος, κατά τους πρώτους μήνες της παραμονής τους στην Κρήτη, κοιμόταν μαζί τους στο διπλό κρεβάτι. Περιγράφοντας το πρώτο περιστατικό που, όπως ισχυρίζεται, την ανησύχησε, η 27χρονη ανέφερε ότι περίπου δύο μήνες μετά τη μετακόμισή τους είδε τον 44χρονο να χτυπά τον Άγγελο με το ξύλο της κούνιας στους αγκώνες και στα γόνατα.



«Τι κάνεις εκεί; Γιατί το χτυπάς;», είπε ότι τον ρώτησε, προσθέτοντας πως του πρότεινε να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο. Κατά την ίδια, ο 44χρονος αρνήθηκε, λέγοντάς της: «Δεν πάμε πουθενά, μη βρούμε μπελά».



Σχετικά με τα όσα συνέβησαν μέσα στο σπίτι, η Ρέα αναφέρθηκε σε ένα ακόμη περιστατικό. Όπως κατέθεσε, άκουσε έναν δυνατό θόρυβο από τον επάνω όροφο του σπιτιού και όταν ανέβηκε αντίκρισε ένα συρτάρι πεταμένο στο πάτωμα, με τα ρούχα σκορπισμένα γύρω του.

«Ο Άγγελος φορούσε μόνο μία κάλτσα. Μου είπε "μαμά, άουτς" και μου έδειξε το πόδι του, όπου είχε μια πληγή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι και τότε ζήτησε να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο, όμως, όπως ισχυρίστηκε, ο 44χρονος αρνήθηκε.

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι αυτές ήταν οι δύο φορές που είδε τον συγκατηγορούμενό της να χτυπά τον μικρό Άγγελο.



Στη συνέχεια η πρόεδρος του δικαστηρίου τη ρώτησε αν η ίδια είχε χτυπήσει ποτέ το παιδί. «Όχι, ποτέ», απάντησε η 27χρονη.



Σε νέα ερώτηση της προέδρου για το πώς θεωρεί ότι ήταν ως μητέρα, η κατηγορούμενη απάντησε: «Ήμουν καλή μαμά».



Η πρόεδρος επανήλθε, αναφερόμενη στα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης. «Και τα 35 χτυπήματα που αναφέρει ο ιατροδικαστής δεν τα είδατε; Γιατί δεν τον πήγατε σε ένα νοσοκομείο;», τη ρώτησε. Η 27χρονη απάντησε: «Πού να πάω; Δεν με πήγαινε, δεν ήξερα κανέναν, δεν είχα λεφτά».



Υποστήριξε ότι ζήτησε βοήθεια από τον πατέρα της, «να μου στείλει 100 ευρώ για να φύγω, αλλά δεν με βοήθησε». Είπε ακόμα ότι ο 44χρονος δεν την άφηνε να μιλήσει με τη μητέρα της, επειδή εκείνη αντιδρούσε. «Με απειλούσε ότι αν μιλήσω με τη μητέρα μου θα μείνω στα σκουπίδια. Εγώ ποτέ δεν έχω απλώσει χέρι στο παιδί μου».



Μεταξύ άλλων η Ελευθερία περιέγραψε ότι ενώ ήθελε να φύγει, «γύρω στα Χριστούγεννα, μου φόρεσε το δαχτυλίδι της συγχωρεμένης της μητέρας του. Μου είπε: «αρραβωνιαζόμαστε» και είχε το παιδί αγκαλιά. Εγώ ενθουσιάστηκα».

Η μοιραία μέρα της 25ης Ιανουαρίου

Αναφερόμενη στα γεγονότα της μοιραίας 25ης Ιανουαρίου 2025, η 27χρονη κατέθεσε ότι ο μικρός Άγγελος ήταν ελαφρώς μπουκωμένος, ωστόσο, όπως είπε, είχε καλή διάθεση και ήταν χαρούμενος. Υποστήριξε ότι, λόγω της κατάστασής του, είχε επικοινωνήσει με τον παιδίατρο, ο οποίος της έδωσε οδηγίες για το πώς να αντιμετωπίσει το μπούκωμα.

Στο σημείο αυτό η πρόεδρος του δικαστηρίου τη ρώτησε γιατί δεν ενημέρωσε τον παιδίατρο για τα τραύματα που έφερε το παιδί. Η 27χρονη απάντησε ότι ο 44χρονος βρισκόταν συνεχώς δίπλα της την ώρα της επικοινωνίας με τον γιατρό και ότι φοβόταν να αναφέρει οτιδήποτε.



Η πρόεδρος επανήλθε, καλώντας την, εφόσον είχε συμβεί ποτέ να χτυπήσει και η ίδια το παιδί, «ίσως επειδή ήταν ζωηρό και έχανε την υπομονή της», να το ομολογήσει. «Πείτε το, αν έχει συμβεί... Τώρα είναι η ευκαιρία σας», της είπε χαρακτηριστικά.

Η Ελευθερία αντέδρασε κουνώντας με έμφαση το κεφάλι της και είπε μόνο: «Τον λάτρευα τον Άγγελο».

Η 27χρονη, αναφερόμενη στην οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, είπε χαρακτηριστικά ότι έφυγε από την Αθήνα έχοντας μαζί της μόνο μία συσκευασία με πάνες για τον μικρό Άγγελο. Όταν αυτές τελείωσαν, δεν κατάφερε να αγοράσει άλλες, καθώς, όπως ανέφερε, δεν υπήρχαν χρήματα ούτε για τα στοιχειώδη. Σύμφωνα με την απολογία της, από εκείνο το σημείο και μετά σταμάτησε να χρησιμοποιεί πάνες και προσπαθούσε να πηγαίνει συνέχεια τον μικρό στην τουαλέτα.



Περιγράφοντας τα γεγονότα της μοιραίας ημέρας, είπε ότι εκείνο το πρωί ο Άγγελος κατουρήθηκε και η ίδια έσπευσε να τον αλλάξει. «"Μαμά, κατουρήθηκα", μου είπε. Ο Χριστόδουλος ήταν κάτω και φώναξε: "Τι έγινε; Να έρθω πάνω;". Του είπα "όχι, κάτσε εκεί"», κατέθεσε. Όπως είπε, έπλυνε τον Άγγελο, του φόρεσε καθαρά ρούχα και στη συνέχεια κατέβηκαν στον κάτω όροφο.

Όπως υποστήριξε, λίγο αργότερα ο 44χρονος την έστειλε να του αγοράσει καφέ. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, αντίκρισε τον μικρό Άγγελο σε πολύ άσχημη κατάσταση.

«Όταν γύρισα, τον άκουσα να φωνάζει "Άγγελε, Άγγελε"», ανέφερε. Η κατηγορούμενη περιέγραψε ότι άφησε τους καφέδες πάνω στο τραπέζι και έτρεξε προς το σημείο όπου βρισκόταν το παιδί. «Είδα το παιδί μου στον καναπέ με γυρισμένα τα μάτια. Φαινόταν μόνο το άσπρο», είπε. Όπως κατέθεσε: "Έπιασα το παιδί μου και είπε «μαμά, μαμά, μαμά»"



Στη συνέχεια, όπως είπε, κάλεσε το ΕΚΑΒ. «Μου ζήτησαν να πάρω εγώ το παιδί και να το μεταφέρω στο ασθενοφόρο, αλλά δεν ήμουν καλά και τους είπα να το πάρουν εκείνοι». Ερωτηθείσα τι της είπε ο 44χρονος για όσα είχαν προηγηθεί, απάντησε ότι της ανέφερε πως ο μικρός Άγγελος ζαλίστηκε, έχασε την ισορροπία του και χτύπησε στο τραπεζάκι.



Η πρόεδρος επανήλθε στα όσα είχε καταθέσει η κατηγορούμενη, σύμφωνα με τα οποία είχε δει δύο φορές τον 44χρονο να χτυπά το παιδί. «Αφού λέτε ότι τον είδατε δύο φορές να τον χτυπάει, τα υπόλοιπα από τα 35 χτυπήματα πώς έγιναν στο παιδί;», τη ρώτησε. «Δεν ξέρω», απάντησε η 27χρονη.



Στο σημείο εκείνο, η πρόεδρος της έδειξε φωτογραφίες του μικρού Άγγελου, με τα χτυπήματα, με την Ελευθερία να επιμένει στην ίδια απάντηση: «Δεν ξέρω».

«Αν πάθει κάτι το παιδί σου θα κάνουμε άλλο»

Αρκετές φορές στη διάρκεια της απολογίας η 27χρονη περιέγραψε οικονομική εξαθλίωση. Παράλληλα επανέλαβε ότι σημαντική βοήθεια δεχόταν από τον πρώην πεθερό του 44χρονου, ο οποίος τους προμήθευε τρόφιμα και άλλα απαραίτητα είδη. «Αν δεν ήταν ο πρώην πεθερός του να φέρνει πράγματα, δεν θα είχαμε να φάμε. Διαφορετικά, πήγαινα στη γειτονιά και ζητούσα διάφορα στο όνομά του», είπε στην απολογία της.

Η 27χρονη υποστήριξε ότι ο συγκατηγορούμενος της τής είχε πει σε προγενέστερη φάση: «Και μη φοβάσαι… Αν πάθει το παιδί σου κάτι, θα κάνουμε άλλο»!

«Ζητάω χίλια συγγνώμη που δεν φύγαμε...»

Η πρόεδρος του δικαστηρίου απηύθυνε στην κατηγορούμενη το ερώτημα: «Θα μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι διαφορετικό;»

Η 27χρονη απάντησε: «Εννοείτε αν μπορούσα να τον έχω σώσει; Ναι, θα μπορούσα. Να τον είχα πάρει και να είχα φύγει. Και μετανιώνω τόσο που δεν το έκανα. Ζητάω χίλια συγγνώμη που δεν φύγαμε...».



Ήταν η πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια της πολύωρης απολογίας της, που λύγισε συναισθηματικά και βούρκωσε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. «Ήμασταν αγαπημένοι με τον Άγγελο. Τον αγαπούσα...», είπε.



«Είναι δυνατόν το παιδί σας να έχει 32 τραύματα και να μην κλάψει; Δεν το ακούγατε» ήταν το ερώτημα που απηύθυνε στη Ρέα ένας από τους ενόρκους, ενώ όταν η πρόεδρος τη ρώτησε αν θέλει να συμπληρώσει κάτι ολοκληρώνοντας την απολογία της η 27χρονη είπε: «Νιώθω ότι ο Άγγελος είναι εδώ... Νιώθω ότι θα βγω έξω και θα τον δω ζωντανό. Δεν τον χτύπησα ποτέ μου».

