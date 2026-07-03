Πότε και γιατί η απλή τσίχλα με ζάχαρη ρίχνει την πίεση - Τι δείχνει νέα μελέτη

Ο χυμός παντζαριού έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια τη φήμη ενός «φυσικού συμμάχου» για την καρδιά και την κυκλοφορία του αίματος. Αρκετοί αθλητές τον χρησιμοποιούν πριν από προπονήσεις ή αγώνες, ενώ μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Νέα έρευνα όμως αναφέρει ότι μια κοινή τσίχλα με ζάχαρη μπορεί να επιφέρει επιπλέον μείωση.

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν άνθρωποι κατανάλωσαν χυμό παντζαριού και παράλληλα μάσησαν τσίχλα που περιείχε ζάχαρη, το σώμα τους παρήγαγε μεγαλύτερες ποσότητες μιας ουσίας που σχετίζεται με τη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων και τελικά εμφάνισε μεγαλύτερη πτώση της αρτηριακής πίεσης. Το εύρημα δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε να μασάμε περισσότερες γλυκές τσίχλες. Ωστόσο, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το στόμα και τα βακτήρια που ζουν σε αυτό μπορούν να επηρεάσουν λειτουργίες σε ολόκληρο το σώμα.

Πώς τα βακτήρια του στόματος επηρεάζουν την κυκλοφορία του αίματος

Η ιστορία ξεκινά από τα νιτρικά άλατα, ουσίες που βρίσκονται φυσικά σε λαχανικά όπως το παντζάρι, το σπανάκι, το μαρούλι και άλλα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Όταν καταναλώνονται, απορροφώνται από τον οργανισμό και ένα μέρος τους συγκεντρώνεται στους σιελογόνους αδένες. Από εκεί καταλήγουν στο σάλιο. Στη γλώσσα και γενικότερα στο στόμα υπάρχουν βακτήρια που μετατραπούν τα νιτρικά άλατα σε νιτρώδη και μετά σε μονοξείδιο του αζώτου, ένα μόριο που βοηθά τα αγγεία να χαλαρώσουν και να διασταλούν. Όταν τα αγγεία ανοίγουν περισσότερο, η αρτηριακή πίεση τείνει να μειώνεται. Γι' αυτό και προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι ακόμη και η χρήση αντιβακτηριακού στοματικού διαλύματος μπορεί να επηρεάσει αυτή τη διαδικασία, επειδή εξοντώνει βακτήρια που συμμετέχουν στην παραγωγή αυτών των ουσιών.

Τι έδειξε το πείραμα με χυμό παντζαριού και δύο διαφορετικές τσίχλες

Οι επιστήμονες θέλησαν να εξετάσουν έναν άλλο παράγοντα: το pH του σάλιου, δηλαδή πόσο όξινο ή αλκαλικό είναι το περιβάλλον μέσα στο στόμα. Υπέθεσαν ότι οι αλλαγές σε αυτή την ισορροπία ίσως επηρεάζουν το πόσο αποτελεσματικά εργάζονται τα βακτήρια. Για να το ελέγξουν, σχεδίασαν ένα πείραμα με 14 υγιείς νέους εθελοντές. Όλοι ήπιαν συμπυκνωμένο χυμό παντζαριού που περιείχε συγκεκριμένη ποσότητα νιτρικών αλάτων. Οι συμμετέχοντες μάσησαν δύο διαφορετικούς τύπους τσίχλας: μία όξινη με ζάχαρη και μία χωρίς ζάχαρη που χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα σύγκρισης. Οι εθελοντές παρέμειναν στο εργαστήριο για αρκετές ώρες, ενώ οι ερευνητές συνέλεγαν δείγματα αίματος και σάλιου και μετρούσαν επανειλημμένα την αρτηριακή τους πίεση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η τσίχλα με ζάχαρη έκανε το σάλιο αισθητά πιο όξινο. Αυτή η αλλαγή συνδέθηκε με αύξηση κατά περίπου 45% στην παραγωγή νιτρωδών ουσιών μέσα στο σάλιο.

Οι αλλαγές δεν έμειναν μόνο στο στόμα. Τα επίπεδα των νιτρωδών στο αίμα αυξήθηκαν περίπου κατά 25%, γεγονός που υποδηλώνει ότι μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές τις ουσίες κυκλοφορούσαν πλέον σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ακόμη πιο ενδιαφέρον ήταν ότι οι συμμετέχοντες παρουσίασαν και μεγαλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Η συστολική πίεση, δηλαδή ο μεγαλύτερος αριθμός στη μέτρηση, μειώθηκε κατά περίπου 2,7 μονάδες, ενώ η διαστολική κατά σχεδόν 2 μονάδες. Οι αριθμοί αυτοί ίσως φαίνονται μικροί, αλλά σε επίπεδο πληθυσμού ακόμη και μικρές μειώσεις της πίεσης μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στον κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Όχι, η περισσότερη ζάχαρη δεν είναι λύση

Οι συγγραφείς της μελέτης διευκρινίζουν ότι δεν συνιστούν τη συστηματική χρήση γλυκών τσιχλών ως μέθοδο βελτίωσης της υγείας. Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να προκαλέσει άλλα προβλήματα και πιθανόν να ακυρώνει ορισμένα από τα πιθανά οφέλη.

Ωστόσο, η έρευνα αναδεικνύει κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα φαινόταν απίθανο: ότι μικρές αλλαγές μέσα στο στόμα μπορούν να επηρεάσουν διαδικασίες που φτάνουν μέχρι τα αιμοφόρα αγγεία και την καρδιά. Με άλλα λόγια, το στόμα ίσως τελικά δεν είναι απλώς η αρχή του πεπτικού συστήματος. Μπορεί να λειτουργεί και ως ρυθμιστικός παράγοντας που επηρεάζει ολόκληρο το σώμα.