Πότε κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ «Melania» - 20 ημέρες από τη ζωή της Μελάνια Τραμπ

Την ευκαιρία να διαπιστώσουν πώς είναι να είσαι η Μελάνια Τραμπ όχι για μία, αλλά για 20 ημέρες θα έχουν όσοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ «Melania», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις αρχές του επόμενου έτους.

Το ντοκιμαντέρ της Amazon για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθεί την Μελάνια Τραμπ, 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του 2025 και είναι σκηνοθετημένη από τον σκηνοθέτη Brett Ratner. Σηματοδοτεί μάλιστα -σύμφωνα με τον Guardian- την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη από τότε που κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση από αρκετές γυναίκες το 2017. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τότε τους ισχυρισμούς.

Η επίσημη περιγραφή αναφέρει ότι η Μελάνια Τραμπ θα δείξει τον κόσμο μέσα από τα μάτια της καθώς «επιμελείται τα σχέδια της ορκωμοσίας, πλοηγείται στις πολυπλοκότητες της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και επανέρχεται στη δημόσια ζωή με την οικογένειά της». Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει επίσης «αποκλειστικά πλάνα που καταγράφουν κρίσιμες συναντήσεις, ιδιωτικές συνομιλίες και περιβάλλοντα που δεν έχουμε ξαναδεί».

«Ξεκινήσαμε την παραγωγή τον Νοέμβριο και τα γυρίσματα γίνονται αυτή τη στιγμή, οπότε δείχνει την καθημερινή ζωή, τι κάνω, τι είδους ευθύνες έχω», είχε δηλώσει η Μελάνια Τραμπ σε μια συνέντευξη στο Fox & Friends τον Ιανουάριο.



«Είναι η καθημερινότητα, από την ομάδα μετάβασης μέχρι τη μετακόμιση στον Λευκό Οίκο, το πακετάρισμα, τη σύσταση της ομάδας μου, το γραφείο της Πρώτης Κυρίας, τη μετακόμιση στον Λευκό Οίκο, τι χρειάζεται για να κάνεις τον Λευκό Οίκο σπίτι σου, να προσλάβεις τους ανθρώπους που χρειάζεσαι». Η ίδια πρόσθεσε ότι η ταινία ήταν εν μέρει αποτέλεσμα της επιτυχίας των απομνημονευμάτων της.



Η Amazon φέρεται να δαπάνησε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα του ντοκιμαντέρ, ενώ ο ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, Τζεφ Μπέζος, παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.



Παράλληλα με το ντοκιμαντέρ, το Amazon θα κυκλοφορήσει επίσης σειρά ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια, η οποία θα παρουσιάζει τη ζωή της ταξιδεύοντας μεταξύ Νέας Υόρκης, Ουάσινγκτον και Παλμ Μπιτς.



Η ταινία «Melania» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου και θα προβληθεί μέσω Amazon Prime αργότερα.