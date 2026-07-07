Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026 – Όλες οι ημερομηνίες

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των συντάξεων για τους μήνες Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026, διατηρώντας τον διαχωρισμό στις ημερομηνίες καταβολής μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι συντάξεις των μη μισθωτών θα καταβάλλονται πρώτες, ενώ λίγες ημέρες αργότερα θα ακολουθούν οι πληρωμές προς τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

Συντάξεις Αυγούστου 2026:

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), καθώς και οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από την ίδρυση του ΕΦΚΑ και μετά, για ασφαλισμένους μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και αφορά τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα ταμεία τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων φορέων. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου

Για τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, όταν θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μέσω του ΕΦΚΑ από το 2017 και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, με την καταβολή των κύριων συντάξεων των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων ταμείων), καθώς και των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

Με τον τρόπο αυτό, ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει να εφαρμόζει το καθιερωμένο σύστημα καταβολής, διαχωρίζοντας τις πληρωμές ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή διαδικασία των πιστώσεων.