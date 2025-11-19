Πότε θα γίνει η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς αρχίζει να μπαίνει σιγά σιγά η Αθήνα, καθώς η γιορτινή περίοδος πλησιάζει και ο στολισμός της πόλης βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αποκάλυψε πότε θα ανάψει φέτος το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα: η επίσημη φωταγώγηση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου. Για τη φωταγώγηση ο Δήμος έχει διοργανώσει ένα εντυπωσιακό πάρτι για μικρούς και μεγάλους εκείνη την ημέρα, όπως ανέφερε στο Action 24 ο αντιδήμαρχος Υποδομών, Ανδρέας Γραμματικογιάννης.

Το επιβλητικό δέντρο, που φτάνει από τη Βυτίνα Αρκαδίας, αναμένεται να βρίσκεται στην πρωτεύουσα από τις 20 Νοεμβρίου, ώστε τα συνεργεία να ξεκινήσουν άμεσα τις προετοιμασίες. Μάλιστα, θα έχει μέτρα 19 μέτρα.

Ήδη σε βασικούς δρόμους της Αθήνας έχουν τοποθετηθεί στολίδια και λαμπιόνια, με τον Δήμο Αθηναίων να στοχεύει σε μια ζεστή, εορταστική ατμόσφαιρα που θα κορυφωθεί με την επίσημη φωταγώγηση στο Σύνταγμα και την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.