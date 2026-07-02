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Πολιτική Βασίλης Λεβέντης Ένωση Κεντρώων Κηδεία

Πότε θα γίνει η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη - Η ανακοίνωση του γιου του

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα τελεστεί η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Βασίλης Λεβέντης/Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Βασίλης Λεβέντης/Φωτ. αρχείου Eurokinissi
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Ο Βασίλης Λεβέντης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή το μεσημέρι της Τετάρτης 1 Ιουλίου από τον γιο του, Μάριο Γεωργιάδη.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και τους τελευταίους δύο μήνες νοσηλευόταν σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την οικογένεια, η η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί επίσης την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 13:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας.

Σε ανάρτησή του, ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη προς την οικογένεια και ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες της εξοδίου ακολουθίας.

Ο ίδιος σημείωσε πως η παρουσία όσων επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν αποτελεί τιμή για την οικογένεια.

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