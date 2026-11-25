Το πουπουλένιο μπουφάν είναι από τις πιο ζεστές και άνετες επιλογές για τον χειμώνα. Ωστόσο, το πλύσιμό του χρειάζεται προσοχή, καθώς μια λανθασμένη διαδικασία μπορεί να κάνει τη γέμιση να μαζευτεί σε μικρούς σβώλους, να χάσει τον όγκο της ή να αποκτήσει δυσάρεστη μυρωδιά. Το πρόβλημα συνήθως ξεκινά από το νερό που απορροφούν τα πούπουλα και επιδεινώνεται όταν το μπουφάν δεν στεγνώνει σωστά. Για να διατηρήσεις την αρχική του εμφάνιση και τις μονωτικές του ιδιότητες, χρειάζεται να ακολουθήσεις ορισμένους βασικούς κανόνες.

Δες πώς θα φροντίσεις σωστά το πουπουλένιο μπουφάν σου, να διατηρήσεις τον όγκο του και να αποφύγεις τις δυσάρεστες εκπλήξεις μετά το πλύσιμο.