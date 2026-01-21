Breaking news icon BREAKING
Απαγορευτικό απόπλου λόγω της κακοκαιρίας - Σε ποια λιμάνια θα παραμείνουν δεμένα τα πλοία

Πού χάθηκαν οι ειδικοί επί των τρένων;

Την παραμικρή ιδέα δεν έχω για το σιδηροδρομικό δυστύχημα της Ισπανίας. 

Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτήν την πολύνεκρη τραγωδία. 

Περίμενα να ενημερωθώ, όπως και πολλοί άλλοι φαντάζομαι, από τους ειδικούς επί των τρένων που αλώνισαν στην εθνική τραγωδία των Τεμπών αλλά μάταια. 

Γιατί δεν είδα κάποιες από τις γνωστές φυσιογνωμίες σε κάποιο «παράθυρο» να εξηγούν τα πώς και τα γιατί.

Ίσως τις επόμενες μέρες. Ποιος ξέρει. 

Μέχρι τότε ας μαζευτούν οι αριστεροί που σχεδόν πανηγυρίζουν για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η Ισπανία την τραγωδία της αλλά και οι δεξιοί που έτοιμοι είναι για θλιβερούς συμψηφισμούς.  

