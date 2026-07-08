«Πού είναι ο αυτοσεβασμός σας;»: Δημοσιογράφος στρίμωξε τον Ρούτε για τη σιωπή απέναντι στον Τραμπ

Ο Μαρκ Ρούτε αμφισβητήθηκε για τον «αυτοσεβασμό» του από έναν δημοσιογράφο, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι δεν υπερασπίστηκε τα κράτη του ΝΑΤΟ που απειλούνται από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε τις θέσεις περί προσάρτησης της Γροιλανδίας - μιας αυτόνομης περιοχής της Δανίας - κατά την έναρξη της ετήσιας συνόδου κορυφής της στρατιωτικής συμμαχίας την Τετάρτη (8 Ιουλίου).



«Δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ εξαιτίας αυτών που έκαναν στη Γροιλανδία», δήλωσε ο κ. Τραμπ στην Άγκυρα, καθώς ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ παρέμεινε σιωπηλός και φαινόταν να χαμογελάει.



Ένας Δανός δημοσιογράφος συνέχισε να επικρίνει τον κ. Ρούτε, ο οποίος, όπως είπε, κάθεται άπραγος καθώς ο κ. Τραμπ «μιλάει για την κατάκτηση της Γροιλανδίας, μιλάει για την επίθεση σε συμμάχους όπως η Ισπανία, για την έναρξη εμπορικών πολέμων».



«Έχει αυτό κάποια επίδραση στον αυτοσεβασμό σου όταν κάθεσαι έτσι και δεν λες τίποτα;», είπε.

Η ερώτηση προκάλεσε μια σύντομη δισταγμό στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο Ρούτε απέφυγε να αναφερθεί σε προσωπικά ζητήματα και απάντησε εστιάζοντας στη δύναμη της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ διέρχεται μια περίοδο συνοχής και άδραξε την ευκαιρία να αναγνωρίσει την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εντός του οργανισμού, χωρίς να απαντήσει άμεσα στο ερώτημα που έθεσε ο δημοσιογράφος σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ.

Η σκηνή έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς κοινοποιήθηκε από πολλούς λογαριασμούς συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και προβολές.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι «η Γροιλανδία δεν πωλείται» και ότι η κυβέρνησή της θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» της επικράτειάς της.