Πού είναι ο Σεργκέι Λαβρόφ: Φήμες πως ο «ατσάλινος διπλωμάτης» έπεσε σε δυσμένεια από τον Πούτιν

Ο Σεργκέι Λαβρόφ είναι η πλέον γνώριμη πολιτική φιγούρα της Ρωσίας, μετά τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Εδώ και 21 χρόνια κινεί τα νήματα της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας και τις πάμπολες κόντρες με την Δύση. Είναι το πρόσωπο που διαχειρίζεται διπλωματικά τις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ένας από τους ενορχηστρωτές της αντίληψης ότι δεν ήταν εισβολή σε μια ανεξάρτητη χώρα αλλά μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Λευκού Οίκου και Κρεμλίνου για νέο γύρο συνομιλιών με σκοπό την κατάπαυση του πυρός και την λήξη των εχθροπραξιών, ο Σεργκέι Λαβρόφ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

Οι φήμες τις τελευταίες ημέρες άρχισαν να οργιάζουν, ότι είναι άρρωστος, ότι έχει πέσει σε δυσμένεια, ή ότι είναι θύμα ενός εσωτερικού πολέμου εξουσίας στα ανώτατα κλιμάκια της ρωσικής ηγεσίας.

Το όργιο σεναρίων για το μέλλον του Λαβρόφ υποχρέωσε το κρεμλίνο να πάρει επίσημη θέση. Το πρωί της Δευτέρας η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο Σεργκέι Λαβρόφ εργάζεται ενεργά ως υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και πρότεινε ο κόσμος να αγνοεί τις εικασίες των δυτικών μέσων ενημέρωσης ότι ο υπουργός πιθανόν να έχει πέσει στη δυσμένεια του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι απουσίες που τροφοδότησαν τις φήμες

Ο 75χρονος Λαβρόφ απουσίαζε από μια μεγάλη συνάντηση στο Κρεμλίνο την περασμένη εβδομάδα στην οποία κανονικά θα παρευρισκόταν, ενώ ο Πούτιν επέλεξε κάποιον άλλον για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική αργότερα μέσα στο μήνα, ένας ρόλος τον οποίο στο παρελθόν κατείχε ο Λαβρόφ.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την Παρασκευή τις εικασίες ότι ο Λαβρόφ έχει πέσει στη δυσμένεια του Πούτιν αφότου «πάγωσαν» οι προσπάθειες να διοργανωθεί σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο και τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Σεργκέι Λαβρόφ: Ο «ατσάλινος» διπλωμάτης της Ρωσίας

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας από το 2004 είναι ο «ατσάλινος» βετεράνος του Κρεμλίνου. Θεωρείται ένας από τους μακροβιότερους και πλέον αναγνωρίσιμους διπλωμάτες της σύγχρονης εποχής. Γεννημένος το 1950 στη Μόσχα, με σπουδές στη Διπλωματική Ακαδημία, υπηρέτησε στη Σρι Λάνκα και κατόπιν ως μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, πριν αναλάβει τα ηνία του υπουργείου.

Με χαρακτηριστικό ψυχρό ύφος και αιχμηρή ρητορική, υπήρξε για δύο δεκαετίες ο σταθερός εκφραστής της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, από τις κρίσεις στη Γεωργία και την Ουκρανία έως την αντιπαράθεση με τη Δύση. Στο εσωτερικό της Ρωσίας, θεωρείται θεματοφύλακας της γραμμής Πούτιν, αλλά και τεχνοκράτης που υπερασπίζεται με συνέπεια τα ρωσικά συμφέροντα. Ωστόσο, οι τελευταίοι μήνες συνοδεύονται από φήμες ότι η επιρροή του έχει περιοριστεί — καθώς το Κρεμλίνο στρέφεται σε πιο σκληροπυρηνικούς κύκλους και στρατιωτικούς συμβούλους. Αν και παραμένει η «φωνή» της Ρωσίας στη διεθνή σκηνή, η σκιά της δυσμένειας φαίνεται να πυκνώνει γύρω από τον άνθρωπο που επί είκοσι χρόνια υπηρέτησε ως αρχιτέκτονας της ρωσικής διπλωματίας.