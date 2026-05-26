Πού και πώς γιόρτασαν οι παίκτες του Ολυμπιακού την κατάκτηση της Euroleague

Η ομάδα του Ολυμπιακού, μετά τη κατάκτηση της Euroleague επί της Ρεάλ Μαδρίτης, δε πρόλαβε να κάνει τη καθιερωμένη έξοδο το βράδυ της Κυριακής για να το γλεντήσει.

Οι «ερυθρόλευκοι» έπρεπε να πάνε μέχρι το Δημοτικό Θέατρο γιατί προταιρεότητά τους ήταν να πανηγυρίσουν πρώτα με το κόσμο της ομάδας που περίμενε σαν «τρελός» μέχρι τα ξημερώματα.

Αυτό βέβαια δε τους εμπόδισε από το να βγουν τη Δευτέρα στο νυχτερινό κέντρο Nalu, όπου εμφανίζεται κάθε Δευτέρα η Εύη Κουλκουβίνη. Το κλίμα ήταν πανηγυρικό, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να απολαμβάνουν τη βραδιά και να γιορτάζουν με την ψυχή τους τη σπουδαία επιτυχία. Όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, το τραγούδι «Νοικιάστηκε» αποτέλεσε ξανά το απόλυτο soundtrack της βραδιάς, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στη φιέστα του Πειραιά λίγες ώρες νωρίτερα.