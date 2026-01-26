Πού ήταν ασφαλισμένη η «Βιολάντα»

Ασφαλισμένο ήταν το εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», στην Εθνική Οδό Τρικάλων–Καρδίτσας, το οποίο κάηκε ολοσχερώς έπειτα από μεγάλη έκρηξη και ισχυρή φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις εγκαταστάσεις του και προκάλεσε τον τραγικό θάνατο 4 εργατριών και τον τραυματισμό άλλων 5 εργαζομένων.

Το εργοστάσιο είναι ασφαλισμένο σε συνασφαλιστικό σχήμα με επικεφαλής της κάλυψης την Generali (40%) και τις εταιρείες Εθνική Ασφαλιστική (30%), ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική (25%) και Ιντερσαλόνικα (5%), ενώ τη διαμεσολάβηση έχει κάνει η εταιρεία PENCO.

Θα ακολουθηθεί η διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα δείξει πως έγινε η τραγωδία και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις του συμβολαίου.