Πού «κλειδώνει» η αύξηση του κατώτατου μισθού - Τα δύο κυρίαρχα σενάρια

Σε τροχιά οριστικών αποφάσεων εισέρχεται η διαδικασία για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, με την 26η Μαρτίου να αποτελεί κομβική ημερομηνία. Τότε αναμένεται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο και θα ανακοινώσει το νέο ύψος των κατώτατων αποδοχών, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2026.

Η τελική απόφαση φαίνεται να κινείται μεταξύ δύο βασικών σεναρίων, τα οποία έχουν ήδη διαμορφωθεί στο πλαίσιο των εισηγήσεων και των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας.

Τα δύο επικρατέστερα σενάρια

Το πρώτο σενάριο προβλέπει αύξηση της τάξης των 30 ευρώ, με τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται από τα 880 ευρώ στα 910 ευρώ μικτά. Σε καθαρές αποδοχές, αυτό μεταφράζεται περίπου στα 765 ευρώ.

Το δεύτερο σενάριο, το οποίο συγκεντρώνει επίσης σημαντικές πιθανότητες, προβλέπει αύξηση κατά 40 ευρώ, οδηγώντας τον κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ μικτά, δηλαδή περίπου στα 772 ευρώ καθαρά.

Βελτιώσεις στις αποδοχές με τριετίες

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και τις αποδοχές εργαζομένων με προϋπηρεσία. Εφόσον ο κατώτατος διαμορφωθεί στα 920 ευρώ, οι αποδοχές διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

Με μία τριετία: περίπου 1.016 ευρώ

Με δύο τριετίες: περίπου 1.117 ευρώ

Με τρεις τριετίες: έως 1.230 ευρώ



Αυξήσεις και στο Δημόσιο



Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού επηρεάζει άμεσα και τον δημόσιο τομέα, καθώς χρησιμοποιείται ως βάση για τον εισαγωγικό μισθό. Περίπου 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι αναμένεται να δουν αυξήσεις της τάξης των 40 ευρώ μηνιαίως, εφόσον επιλεγεί το υψηλότερο σενάριο.

Ο στόχος για το 2027 και η αλλαγή από το 2028

Η κυβερνητική στόχευση παραμένει η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως το 2027, μέσα από μια πορεία διαδοχικών προσαρμογών που θα λαμβάνουν υπόψη τις αντοχές της οικονομίας και τις εξελίξεις στο κόστος ζωής.



Από το 2028 και μετά, ο τρόπος καθορισμού του κατώτατου μισθού αλλάζει ριζικά. Καταργείται η άμεση πολιτική απόφαση και εισάγεται ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός υπολογισμού, βασισμένος σε μαθηματικό τύπο που θα συνυπολογίζει τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της οικονομίας.

Το «παγωμένο» σενάριο πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι πριν από την έναρξη του πολέμου και την ένταση στη Μέση Ανατολή, στο τραπέζι είχε τεθεί ένα πιο φιλόδοξο σενάριο αύξησης. Αυτό προέβλεπε ταχύτερη ενίσχυση του κατώτατου μισθού, με στόχο να ξεπεράσει τα 950 ευρώ ήδη έως το 2027. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σχέδιο μπήκε στο συρτάρι υπό τη σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων και τον φόβο περαιτέρω κλιμάκωσης, που επιβάλλει μεγαλύτερη δημοσιονομική προσοχή.

Φοροελαφρύνσεις για νέους εργαζόμενους

Παράλληλα με τις αυξήσεις, υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο για τους νέους που, μεταξύ άλλων, προβλέπει μηδενικό φόρο για εργαζόμενους έως 25 ετών, με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, αλλά και μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 9% από 22% για εργαζόμενους έως 30 ετών.