Που να έπαιρνε και τίτλο: Τα έσοδα της Ρεάλ Μαδρίτης την φετινή αποτυχημένη σεζόν που... ζαλίζουν

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να βρίσκεται υπο... αγωνιστική διάλυση και να ολοκλήρωσε μια από τις χειρότερες χρονιές της, όμως επιχειρηματικά ο σύλλογος ήταν άκρως επιτυχημένος.

Συηκεκριμένα σύμφωνα με έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Deloitte η Βασίλισσα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως στα έσοδα των ποδοσφαιρικών συλλόγων για τρίτη διαδοχική χρονιά. Για να καταλάβει κανείς για τι ποσά μιλάμε, την σεζόν 2024/25 τα έσοδα του συλλόγου ανήλθαν στα 1,161 δισ. ευρώ, αριθμός που το φετινό οικονομικό έτος είναι ψηλότερος, καθώς ξεπερνάει τα 1,2 δίς!

Η χρονιά φτάνει στο τέλος της και οι σύλλογοι κοιτάζουν να ισορροπήσουν τα οικονομικά τους, ώστε να λάβουν το πράσινο φως από τους ελέγχους που έχουν θεσπιστεί από τα εγχώρια πρωταθλήματα και την UEFA.

Την περασμένη σεζόν οι μερένχες είχαν εμπορικά έσοδα ύψους 594 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 23% λόγω της αύξησης στις πωλήσεις προϊόντων και των νέων χορηγικών συμφωνιών, ενώ ενίσχυσαν το ποσοστό εσόδων τους λόγω marketing, μπορικών δραστηριοτήτων αλλά εκμεταλλεύτηκαν και τις λειτουργίες του γηπέδου τους. Σαφώς το νεοσύστατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA βοήθησε, ειδικά αφού οι δύο επόμενες σεζόν κρίθηκαν αγωνιστικά αποτυχημένες, δεδομένου ότι η ομάδα από την ισπανική πρωτεύουσα δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο.

Πλέον μελλοντικά η Ρεάλ έχει ανανεώσει τη συνεργασία της με την Emirates ως βασικό χορηγό με ισχύ έως τη σεζόν 2030/31 και της βάζει στα ταμεία της περίπου 74 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Κάτι τέτοιο είναι πολύ κοντα στο να γίνει και με την Adidas, με την οποία το συμβόλαιο λήγει το 2029 όμως μια ανανέωση θα είναι κερδοφόρα και για τις δυο πλευρές καθώς αναμένεται πως τα συνολικά έσοδα από χορηγίες φανέλας θα μπορούσαν να αγγίξουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ!