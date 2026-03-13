Πού παράγεται το πετρέλαιο του πλανήτη: Δύο περιοχές ελέγχουν σχεδόν το 60% της παγκόσμιας παραγωγής

Η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου έφτασε περίπου τα 106 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2025, σύμφωνα με εκτιμήσεις της U.S. Energy Information Administration (EIA).



Παρά το γεγονός ότι πετρέλαιο εξορύσσεται σε πολλές περιοχές του κόσμου, δύο γεωγραφικές ζώνες κυριαρχούν ξεκάθαρα: η Βόρεια Αμερική και η Μέση Ανατολή. Μαζί συγκεντρώνουν σχεδόν το 60% της παγκόσμιας παραγωγής, γεγονός που τους δίνει τεράστια επιρροή στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Βόρεια Αμερική: Ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο

Η Βόρεια Αμερική αποτελεί τη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό περιοχή παγκοσμίως. Το 2025 αντιστοιχούσε στο 29,9% της παγκόσμιας παραγωγής, με μέση ημερήσια παραγωγή περίπου 31,8 εκατομμυρίων βαρελιών.



Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της παραγωγής προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η παραγωγή έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Μέσα σε δύο δεκαετίες σχεδόν διπλασιάστηκε, κυρίως λόγω της εντυπωσιακής ανάπτυξης της εξόρυξης σχιστολιθικού πετρελαίου (shale oil).

Σημαντική συμβολή έχει και ο Καναδάς, ο οποίος κατέγραψε νέο ρεκόρ παραγωγής, φτάνοντας τα 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Δεκέμβριο του 2025.

Μέση Ανατολή: Η ενεργειακή υπερδύναμη του αργού πετρελαίου

Η Μέση Ανατολή παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός περιοχή του κόσμου, με συνολική παραγωγή περίπου 31 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως το 2025.



Η Σαουδική Αραβία διατηρεί την πρωτιά στην περιοχή, παράγοντας περίπου 9,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό συμβαίνει ενώ ο αριθμός των ενεργών γεωτρήσεων έχει υποχωρήσει σε χαμηλό 20ετίας, καθώς οι επενδύσεις μετατοπίζονται προς το φυσικό αέριο, του οποίου η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% έως το 2030.



Το Ιράν παρήγαγε περίπου 3,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το ιστορικό ρεκόρ των 4 εκατομμυρίων βαρελιών το 2007.



Παρά τις μεταβολές στην παραγωγή, η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να έχει τεράστια βαρύτητα στις αγορές: το 2025 παρήγαγε περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι η Αφρική, η Ευρώπη, η Κεντρική και Νότια Αμερική και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού μαζί.

Τα Στενά του Ορμούζ: Το πιο κρίσιμο πέρασμα πετρελαίου στον κόσμο

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία «ασφυξίας» στο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου είναι τα Στενά του Ορμούζ.

Από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο περνά περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, γεγονός που την καθιστά στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια.

Αν και μόλις το 7% των αμερικανικών εξαγωγών πετρελαίου διέρχεται από το στενό, οι ασιατικές οικονομίες εξαρτώνται σε τεράστιο βαθμό από τη συγκεκριμένη διαδρομή. Υπολογίζεται ότι περίπου το 90% των ροών μέσω του Ορμούζ κατευθύνεται προς την Ασία.

Στρατηγικά αποθέματα: Η ασπίδα απέναντι σε ενεργειακά σοκ

Για να περιορίσουν τον κίνδυνο διακοπών στον εφοδιασμό, πολλές χώρες διατηρούν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου.



Τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), μεταξύ των οποίων ευρωπαϊκές χώρες, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, είναι υποχρεωμένα να διατηρούν αποθέματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 90 ημέρες καθαρών εισαγωγών.



Παράλληλα, η Κίνα έχει δημιουργήσει μερικά από τα μεγαλύτερα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, ενισχύοντας την ενεργειακή της ασφάλεια.

Λίγες περιοχές, τεράστια επιρροή στην παγκόσμια αγορά

Η εικόνα της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου παραμένει ξεκάθαρη: η παραγωγή συγκεντρώνεται σε λίγες περιοχές, ενώ η διακίνηση εξαρτάται από κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.



Αυτός ο συνδυασμός εξηγεί γιατί οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε συγκεκριμένα σημεία του πλανήτη μπορούν να προκαλέσουν ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς τιμές ενέργειας.