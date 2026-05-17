Που θα δείτε τα μεγάλα ντέρμπι, ΑΕΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Η αυλαία των playoff της Stoiximan Super League πέφτει την Κυριακή (17/05), με το ενδιαφέρον να στρέφεται αποκλειστικά στη μάχη για τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, την οποία διεκδικούν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ εξασφάλισε μαθηματικά το πρωτάθλημα μετά τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό την περασμένη αγωνιστική και πλέον ετοιμάζεται για τη φιέστα τίτλου μπροστά στον κόσμο της.

Η Ένωση θα υποδεχθεί στις 19:30 στην Allwyn Arena τον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους πανηγυρισμούς των πρωταθλητών όσο και για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να ολοκληρώσει τη σεζόν με νίκη μπροστά στους φιλάθλους της, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν το τρίποντο που θα τους διατηρήσει στη δεύτερη θέση και στο προβάδισμα για τα προκριματικά του Champions League. Η καθοριστική αυτή αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2HD.

Την ίδια ώρα, στις 19:30, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην τέταρτη θέση, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» χρειάζεται νίκη και ταυτόχρονα απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ, ώστε να τερματίσει εκείνος δεύτερος στο πρωτάθλημα. Το συγκεκριμένο ντέρμπι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στο Cosmote Sport 3HD.

Έτσι, το φινάλε των playoff αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς όλα παραμένουν ανοιχτά στη μάχη πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.