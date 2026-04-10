Πού θα κάνουν Πάσχα οι πολιτικοί αρχηγοί - Ποιοι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, ποιοι μένουν πίσω

Εκτός Αθηνών βρίσκονται τις ημέρες του Πάσχα οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακολουθώντας -όπως και χιλιάδες πολίτες- τον δρόμο της εξόδου από την πρωτεύουσα.

Στη Σύρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας

Στη Σύρο βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος αναχώρησε για τον δήμο Σύρου–Ερμούπολης, όπου θα παρακολουθήσει την Ακολουθία του Επιταφίου στον Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ερμούπολη, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα παραστεί στην Αναστάσιμη Ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ποσειδωνίας.

Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στα Χανιά, την ιδιαίτερη πατρίδα του, περνά το φετινό Πάσχα μαζί με την οικογένεια του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναχώρησε για την Κρήτη τη Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026). Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2022 που επιλέγει να γιορτάσει εκεί τις ημέρες των εορτών, καθώς τα προηγούμενα χρόνια συνήθιζε να μεταβαίνει στην Τήνο.

Στην Αθήνα ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στην Αθήνα παραμένει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή (10.04.2026), ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο (11.04.2026) θα παρακολουθήσει την Αναστάσιμη Ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών.

Στη συμπρωτεύουσα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες, Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ενώ στη συμπρωτεύουσα περνά παραδοσιακά τις ημέρες του Πάσχα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Πάσχα στη Λαμία για τον Δημήτρη Κουτσούμπα

Τέλος, στη Λαμία, την ιδιαίτερη πατρίδα του, αναμένεται να βρεθεί για τις ημέρες των εορτών ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.