Πούμα στην Παταγονία άρχισαν να τρώνε πιγκουίνους - Η επιστροφή που έφερε αλλαγές στο οικοσύστημα

Μια απρόσμενη αλλαγή στη συμπεριφορά των πούμα καταγράφει νέα επιστημονική μελέτη από την Παταγονία της Αργεντινής, καθώς τα μεγάλα αιλουροειδή άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους σε εθνικό πάρκο, γεγονός που φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the Royal Society B, τα πούμα που κυνηγούν πιγκουίνους εμφανίζουν αυξημένη ανοχή το ένα προς το άλλο, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ζώα που παραδοσιακά ζουν και κυνηγούν μόνα τους.

Η επιστροφή των πούμα και ένα οικοσύστημα που είχε αλλάξει

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, οι κτηνοτρόφοι προβάτων στην Παταγονία εκδίωξαν τα πούμα από την περιοχή. Ωστόσο, μετά τη δημιουργία του Εθνικού Πάρκου Monte León το 2004, τα μεγάλα αιλουροειδή άρχισαν σταδιακά να επιστρέφουν.

Στο μεταξύ, το οικοσύστημα είχε προσαρμοστεί στην απουσία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αποικία πιγκουίνων Μαγγελάνου, οι οποίοι, αντί να περιορίζονται σε νησιά, δημιούργησαν μια τεράστια αποικία αναπαραγωγής στην ηπειρωτική ακτή, με περίπου 40.000 ζευγάρια.

Λίγο μετά την επιστροφή των πούμα, οι ερευνητές άρχισαν να εντοπίζουν υπολείμματα πιγκουίνων στα περιττώματά τους, διαπιστώνοντας ότι τα αιλουροειδή εκμεταλλεύτηκαν το «νέο» οικοσύστημα.

Όταν το άφθονο φαγητό αλλάζει τους κανόνες

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν κάμερες, GPS κολάρα και επιτόπιες παρατηρήσεις από το 2019 έως το 2023, καταγράφοντας 14 πούμα. Από αυτά, τα 9 κυνηγούσαν πιγκουίνους, ενώ τα υπόλοιπα βασίζονταν σε άλλα θηράματα.

Τα πούμα που τρέφονταν με πιγκουίνους κινούνταν κοντά στην αποικία κατά την περίοδο αναπαραγωγής, ενώ όταν τα πουλιά μεταναστεύουν στη θάλασσα, επεκτείνουν την επικράτειά τους σε υπερδιπλάσια έκταση. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα, ωστόσο, αφορά τις κοινωνικές τους επαφές: καταγράφηκαν 254 συναντήσεις μεταξύ πούμα που κυνηγούσαν πιγκουίνους, έναντι μόλις τεσσάρων μεταξύ όσων δεν το έκαναν.

Η αφθονία τροφής φαίνεται να μειώνει τον ανταγωνισμό, επιτρέποντας σε περισσότερα πούμα να συνυπάρχουν σε μικρότερες αποστάσεις. Η πυκνότητά τους στο πάρκο είναι υπερδιπλάσια από οποιαδήποτε άλλη καταγεγραμμένη στην Αργεντινή.

Ένα δίλημμα για τη διαχείριση της φύσης

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επανεισαγωγή μεγάλων θηρευτών δεν «γυρίζει απλώς το ρολόι πίσω». Αντίθετα, δημιουργεί νέες δυναμικές σε οικοσυστήματα που έχουν ήδη αλλοιωθεί από τον άνθρωπο.

Αν και οι μεγάλες αποικίες πιγκουίνων δεν φαίνεται να απειλούνται άμεσα, μικρότερες ή νεοσύστατες αποικίες θα μπορούσαν να επηρεαστούν. Παράλληλα, οι ερευνητές σκοπεύουν να εξετάσουν πώς η νέα αυτή σχέση επηρεάζει και άλλα θηράματα των πούμα, όπως το γκουανάκο.

Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, η κατανόηση αυτών των αλληλεπιδράσεων είναι κρίσιμη για τη σύγχρονη περιβαλλοντική διαχείριση, όχι με βάση το παρελθόν, αλλά με βάση το πώς λειτουργεί πλέον η φύση.