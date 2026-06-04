Πούτιν: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε συμβιβασμούς για ειρήνη στην Ουκρανία εάν το Κίεβο ανταποκριθεί

Την απόφαση να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση η οποία θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη 4 Ιουνίου στο πλαίσιο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ πουτ λαμβάνει χώρα στην Αγία Πετρούπολη.

όπως αποκάλυψε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Μόσχα να γίνουν κάποιοι συμβιβασμοί ώστε να βρεθεί μια λύση. Όπως τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, «Η Ρωσία είναι έτοιμη, η Ουκρανία πρέπει επίσης να κάνει συμβιβασμούς».

« Εάν η Ουκρανία συμφωνήσει με τον συμβιβασμό στον οποίο συμφωνήσαμε στο Άνκορατζ (αναφερόμενος στη συνάντηση του Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2025), τότε η σύγκρουση θα εκτονωθεί φυσικά και πολύ γρήγορα» ξεκαθάρισε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν προσέθεσε επίσης ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είμαστε έτοιμοι» και «θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία με ειρηνικά μέσα, χρησιμοποιώντας τα θεμέλια που συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ στο Άνκορατζ».

«Κάθε μήνα χάνουν περίπου 10.000 ανθρώπους, συν περίπου 20.000 άνθρωποι είναι λιποτάκτες. Φέτος μέχρι στιγμής, ο αριθμός των λιποτάκτων έχει ανέλθει σε περίπου 60.000 ανθρώπους» ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Η Ευρώπη δεν είναι ουδέτερη διαμεσολαβήτρια»

Ερωτώμενος για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πούτιν εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για το ενδεχόμενο συμμετοχής της ή επιμέρους ευρωπαϊκών κρατών ως μεσολαβητών σε μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων DPA, ο Πούτιν υποστήριξε ότι υπάρχει ουσιώδης διαφορά μεταξύ της συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις και της ανάληψης ρόλου διαμεσολαβητή.

Όπως ανέφερε, χώρες ή θεσμοί που, κατά τη ρωσική θέση, στηρίζουν ενεργά την Ουκρανία δεν μπορούν να θεωρηθούν ουδέτεροι μεσολαβητές. «Ένα πράγμα είναι να συμμετέχεις στις διαπραγματεύσεις και άλλο να είσαι μεσολαβητής», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «όποιος θέλει να διαδραματίσει τον ρόλο του μεσολαβητή πρέπει να είναι ουδέτερος»

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένα κράτη-μέλη της εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση λόγω της υποστήριξης που παρέχουν στην Ουκρανία.