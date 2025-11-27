Πούτιν για σχέδιο Τραμπ: Δεν υπάρχουν «τελικές εκδοχές», μπορεί να αποτελέσει τη βάση της συμφωνίας

Συνέντευξη Τύπου μετά από την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της Οργάνωσης Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO) στο Μπισκέκ του Κιργιζιστάν έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Sky News, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων ρωτήθηκε για πρώτη φορά για το ειρηνευτικό σχέδιο που καταρτίστηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. «Υπήρξε μια σειρά ερωτήσεων προς συζήτηση», σημείωσε προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν «τελικές εκδοχές».

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για «σοβαρές» συνομιλίες ενώ αποκάλυψε ότι μια αμερικανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί τη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο σημείωσε ότι η Μόσχα συμφωνεί πως το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες, αλλά προσέθεσε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια χρειάζεται συζήτηση.«Μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη μεταξύ της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αποφάσισαν μεταξύ τους ότι και τα 28 αυτά σημεία θα πρέπει να χωριστούν σε τέσσερις ενότητες. Όλα αυτά μας μεταβιβάστηκαν.Συνολικά, συμφωνούμε ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες».

Σημείωσε ακόμη: «Δεν υπήρχαν σχέδια ειρηνευτικών συμφωνιών για την Ουκρανία, μόνο μια σειρά ερωτήσεων προς συζήτηση».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ρωσία αναγνωρίζει ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν υπόψη τη θέση της, αλλά επιμένει ότι ορισμένες πτυχές χρειάζονται συζήτηση.

Ο Πούτιν συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία «δεν έχει κανένα επιθετικό σχέδιο απέναντι στην Ευρώπη» και χαρακτηρίζει μια τέτοια ιδέα γελοία.

Η προειδοποίηση στην Ουκρανία

Μάλιστα, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε την Ουκρανία ότι τα ρωσικά στρατεύματα κινούνται γρήγορα προς όλες τις κατευθύνσεις τονίζοντας ότι η μάχη θα σταματήσει μόλις αποχωρήσουν τα ουκρανικά.

«Εάν τα ουκρανικά στρατεύματα εγκαταλείψουν τα κατεχόμενα εδάφη, τότε θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες. Αν δεν φύγουν, θα το πετύχουμε με στρατιωτικά μέσα», λέει.

Σχετικά με την προοπτική επιστροφής στην G7, ο Πούτιν σημείωσε ότι «δεν μπορεί να φανταστεί» πώς μπορεί η χώρα του να αλληλεπιδράσει με τα άλλα έθνη».