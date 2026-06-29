Πούτιν: Περιμένουμε τους Αμερικανούς να τελειώσουν με το Ιράν για να μιλήσουμε για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Κυριακή 28/6 ότι «περιμένει» την έλευση Αμερικανών διαπραγματευτών προκειμένου να ξαναρχίσουν συνομιλίες όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία όταν η Ουάσιγκτον θα είναι πλέον λιγότερο επικεντρωμένη στο ζήτημα του Ιράν.

«Περιμένουμε, μόλις τερματιστούν όλα τα γεγονότα, αφού ολοκληρωθεί η θερμή φάση ως προς τον ιρανικό φάκελο, την έλευση αντιπροσώπων της αμερικανικής κυβέρνησης με τους οποίους έχουμε ήδη συναντηθεί στη Μόσχα», είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε Ρώσο δημοσιογράφο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο.

Απαντούσε σε ερώτηση του δημοσιογράφου για τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις μετά την G7 στη Γαλλία, κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι «η Ρωσία θα έπρεπε να κλείσει συμφωνία» με την Ουκρανία ώστε να λάβει τέλος ο πόλεμος, που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και τη συζήτηση για όλες τις λεπτομέρειες», διαβεβαίωσε ακόμη ο κ. Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος εκτίμησε στις αρχές Ιουνίου ότι η προσοχή των ΗΠΑ έχει αποσπαστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία αφότου άρχισε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.

Παρότι συνήθως επιφυλάσσεται να υποστηρίξει το Κίεβο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε κατά τη διάρκεια της G7 στη Γαλλία πως η Μόσχα «πρέπει να κλείσει συμφωνία» κι ότι σε διαφορετική περίπτωση η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επιβάλει εκ νέου κυρώσεις που είχε αναστείλει. Η στάση του ερμηνεύτηκε σε κάποιες πρωτεύουσες ως απρόσμενη αλλαγή στάσης του ρεπουμπλικάνου υπέρ του Κιέβου.

Την περασμένη Τρίτη, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ έκρινε απευθυνόμενος σε ξένους διπλωμάτες στη Μόσχα ότι η κυβέρνηση Τραμπ μοιάζει πλέον «να έχει εγκαταλείψει κάθε πρόσχημα περί ρόλου αμερόληπτου μεσολαβητή» και να έχει απεναντίας πάρει τον δρόμο της «κλιμάκωσης της πίεσης και των κυρώσεων στη Ρωσία».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.