Πούτιν: Υπαινιγμοί ότι το drone στη Ρουμανία ήταν ουκρανικό - Έτοιμη για έρευνα η Μόσχα

Αιχμές ότι το drone που συνετρίβη σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας ενδέχεται να ήταν ουκρανικό και όχι ρωσικό, άφησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά το περιστατικό.

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλές συμπέρασμα για την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους πριν εξεταστούν τα συντρίμμια του.

«Δεν έχει επιβεβαιωθεί η προέλευση»

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πιθανό το περιστατικό να αφορά ουκρανικό drone που κατέληξε σε ρουμανικό έδαφος.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν κατά καιρούς εισέλθει σε διάφορες χώρες, επισημαίνοντας ότι η αρχική αντίδραση σε τέτοια συμβάντα συχνά αποδίδει ευθύνες στη Ρωσία.

The first reaction in the EU to any drone is to call it Russian, and then it turns out that it isn't.

Έτοιμη για έρευνα η Μόσχα

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμβάλει σε «αντικειμενική έρευνα», υπό την προϋπόθεση ότι θα της παραδοθούν τα συντρίμμια του drone που συνετρίβη στη Ρουμανία.

Το drone είχε πέσει σε πολυκατοικία στη Γκαλάτσι, προκαλώντας ανησυχία και προκαλώντας ερωτήματα για την προέλευσή του, τα οποία παραμένουν υπό διερεύνηση.