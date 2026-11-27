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Την 60ή μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τους τυχερούς να διεκδικούν χρηματικά έπαθλα έως και 50.000 ευρώ.

Η κλήρωση αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο, ενώ συνολικά αναδεικνύονται 556 νικητές.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της κλήρωσης

Τα ποσά που κερδίζουν οι 556 τυχεροί

Κάθε μήνα η φορολοταρία μοιράζει χρηματικά έπαθλα ως εξής:

Ένας τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ.

Πέντε τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ.

50 φορολογούμενοι κερδίζουν από 5.000 ευρώ.

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Πώς υπολογίζονται οι λαχνοί

Κάθε ευρώ που δαπανάται με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής αντιστοιχεί σε έναν λαχνό, με ανώτατο μηνιαίο όριο συναλλαγών τα 10.000 ευρώ.

Μάλιστα, οι λαχνοί μπορούν να διπλασιαστούν, να τριπλασιαστούν ή να τετραπλασιαστούν, εφόσον οι ηλεκτρονικές δαπάνες υπερβαίνουν το 30%, το 50% ή το 70% του μηνιαίου εισοδήματος αντίστοιχα.

Οι συμμετοχές προκύπτουν από το συνολικό ύψος των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί και εκκαθαριστεί από τις τράπεζες κατά τον προηγούμενο μήνα.