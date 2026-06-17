Πράσινο φως από τη Γερουσία των ΗΠΑ για την «Πύλη της Ανατολικής Μεσογείου»

Σημαντικό βήμα για την προώθηση της στρατηγικής σημασίας της Ανατολικής Μεσογείου στις αμερικανικές πολιτικές αποτελεί η έγκριση του νομοσχεδίου «Eastern Mediterranean Gateway Act» από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.



Το νομοσχέδιο, που είναι γνωστό ως «Πύλη της Ανατολικής Μεσογείου», είχε προηγουμένως λάβει θετική γνωμοδότηση και από την αντίστοιχη επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενισχύοντας τις πιθανότητες να προχωρήσει πλέον στο επόμενο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας.



Μετά την έγκρισή του από τις αρμόδιες επιτροπές, ανοίγει ο δρόμος για την εισαγωγή του προς συζήτηση και ψήφιση στις ολομέλειες τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς το νομοσχέδιο επιχειρεί να αναβαθμίσει τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου στη στρατηγική προσέγγιση των ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής).



Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να καθιερώσει την περιοχή ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, ενισχύοντας τη συνεργασία σε τομείς όπως η ασφάλεια, η ενέργεια, οι υποδομές και οι οικονομικές διασυνδέσεις.



Παράλληλα, το νομοσχέδιο συνδέεται με τον ευρύτερο σχεδιασμό του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), έναν στρατηγικό άξονα που αποσκοπεί στη δημιουργία νέων εμπορικών και μεταφορικών δικτύων μεταξύ των τριών περιοχών.



Η προώθηση του «Eastern Mediterranean Gateway Act» αναδεικνύει τη γεωπολιτική βαρύτητα της Ανατολικής Μεσογείου και τον αυξανόμενο ρόλο της στις διεθνείς εξελίξεις.