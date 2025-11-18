«Πράσινο» φως από Βουλή και Γερουσία για τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπστάιν

Μετά από μήνες αναμονής, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την Τρίτη (18/11) με συντριπτική πλειοψηφία νομοσχέδιο που διατάσσει την δημοσιοποίηση των αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο για τους φακέλους της υπόθεσης εγκρίθηκε με 427 ψήφους υπέρ και 1 κατά. Η μόνη αρνητική ψήφος προήλθε από τον βουλευτή Κλέι Χίγκινς, έναν Ρεπουμπλικάνο από τη Λουιζιάνα, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ.

Λίγες ώρες αργότερα, το νομοσχέδιο έλαβε και την έγκριση της Γερουσίας, και απομένει η υπογραφή του Τραμπ για να γίνει νόμος.

Αν και αρχικά ο Τραμπ ήταν αντίθετος στη δημοσιοποίηση περισσότερων αρχείων για την υπόθεση του Έπσταϊν, ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσφατα φαίνεται να άλλαξε στάση. «Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων θα πρέπει να ψηφίσουν για την αποκάλυψη των αρχείων του Επσταϊν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», έγραψε σε ανάρτησή του την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Επσταϊν δήλωσε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα στην πολιτεία της Φλόριντα το 2008 και εξέτισε 13 μήνες φυλάκιση. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον κατηγόρησε το 2019 για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων. Ο Επσταϊν δήλωσε αθώος και αυτοκτόνησε, όπως ανακοινώθηκε, αργότερα εκείνο το έτος πριν από τη δίκη του.