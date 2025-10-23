«Πράσινο φως» από την ΕΕ για το 19ο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία - «Μπλόκο» στην εισαγωγή ρωσικού LNG

Υιοθέτησαν και επίσημα όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, το 19ο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας λόγω του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας, το οποίο περιλαμβάνει τη σταδιακή απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι 27 χώρες της ΕΕ ενέκριναν σήμερα το πακέτο αυτό, αφού η Σλοβακία υποχώρησε και δέχθηκε να το στηρίξει.

Ποιες είναι οι νέες κυρώσεις

Το πακέτο, το 19ο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, προβλέπει ότι τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ θα σταματήσουν σταδιακά τις αγορές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως τον Ιανουάριο του 2027.

Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν επίσης τον ρωσικό χρηματοπιστωτικό τομέα, κινεζικές και ινδικές εταιρείες που κατηγορούνται για παραβίαση των περιορισμών, καθώς και 117 δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, τα οποία χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να παρακάμπτει το πλαφόν τιμών του δυτικού πετρελαίου.

«Σήμερα είναι μια καλή μέρα για την Ευρώπη και την Ουκρανία», δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, η χώρα του οποίου ασκεί αυτή την περίοδο την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι η σταδιακή κατάργηση του ρωσικού LNG αποτελεί «ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη απεξάρτηση της ΕΕ από τη ρωσική ενέργεια».

Η ανακοίνωση ήρθε αφότου ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο απέσυρε το βέτο του αργά το βράδυ της Τετάρτης. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τη συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφορές στις υψηλές τιμές ενέργειας και στα προβλήματα του ευρωπαϊκού κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο φιλορώσος ηγέτης είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι «αιφνιδιάστηκε» που η πολεμική προσπάθεια του Κιέβου «αντιμετωπίζεται ως το κορυφαίο θέμα προτεραιότητας» στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης στις Βρυξέλλες, αντί για τις υψηλές τιμές ενέργειας και την «κρίση» στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι κυρώσεις πρέπει να εγκρίνονται ομόφωνα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και ανανεώνονται κάθε έξι μήνες.

Το νέο «μπλόκο» μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Η συμφωνία των «27» ήρθε λίγες ώρες μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλει κυρώσεις σε δύο μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, τη Rosneft και τη Lukoil - μια κίνηση που αντανακλά την απογοήτευση των ΗΠΑ για την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός με τη Μόσχα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε μέχρι πρότινος αποφύγει την επιβολή νέων κυρώσεων, δηλώνοντας ότι ελπίζει να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να επιδιώξει την ειρήνη, παρά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια απέναντι στον Ρώσο ηγέτη.

«Ο πρόεδρος Πούτιν δεν προσήλθε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ειλικρίνεια και διαφάνεια, όπως ελπίζαμε», δήλωσε την Πέμπτη στο Fox Business ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.