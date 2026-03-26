«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για 1,18 δισ. ευρώ και η σφραγίδα στο «Σπίτι μου 2»

Με τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διπλό αίτημα των 1,18 δισ. ευρώ, η Ελλάδα εισέρχεται στην τελική φάση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχοντας ήδη διασφαλίσει το 68% των συνολικών πόρων (24,58 δισ. ευρώ). Η εξέλιξη αυτή, που κατατάσσει τη χώρα στις πρώτες θέσεις απορρόφησης στην Ευρώπη, «σφραγίζει» τη χρηματοδότηση ύψους 500 εκατ. ευρώ για το κοινωνικό πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ». Πλέον, ο οδικός χάρτης του «Ελλάδα 2.0» επικεντρώνεται στα τελευταία 32 ορόσημα που πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο του 2026, με έμφαση σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις για τη στέγαση, την υγεία και την ψηφιοποίηση του κράτους.

Τα 22 ορόσημα που εκπληρώθηκαν για την υποβολή του 7ου αιτήματος για τις επιχορηγήσεις αποτυπώνουν την πρόοδο υλοποίησης σε έργα και μεταρρυθμίσεις σε μια σειρά από καίριους τομείς για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ενδεικτικά, στον τομέα της δημόσιας υγείας περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης σε 9 νοσοκομεία και έργων ενεργειακής αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και δημιουργίας μονάδων χρόνιων νοσημάτων σε 15 Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.

Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση προσωπικού βοηθού για την υποστήριξη πάνω από 1.500 ωφελούμενων ΑΜΕΑ και η έκδοση 847.000 προπληρωμένων καρτών σε δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων

Στον τομέα του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης δημοσίων υποδομών και υπηρεσιών, υλοποιήθηκε η προμήθεια νέου ψηφιακού εξοπλισμού στα ΚΕΠ για 269 Δήμους της χώρας, παραδόθηκε νέο πληροφοριακό σύστημα και εξοπλισμός για τις οικονομικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ενώ απλοποιήθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν οι διαδικασίες για τις άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων.

Στον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνονται θεσμικές μεταρρυθμίσεις για το πλαίσιο της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών, για τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση CO₂ και για τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 6ο αίτημα πληρωμής δανείων περιλάμβανε 4 ορόσημα και συγκεκριμένα:

• την υπογραφή συμβάσεων χαμηλότοκων επιχειρηματικών δανείων με δανειακούς πόρους ΤΑΑ ύψους 9,8 δισ. ευρώ,

• την συμβασιοποίηση 500 εκ. ευρώ δανείων ΤΑΑ σε στεγαστικά δάνεια για το Πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ,

• την διάθεση 500 εκ. ευρώ δανείων ΤΑΑ ως εγγυήσεις μέσω INVEST EU για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

• την υπογραφή συμφωνιών χρηματοδότησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων με επενδυτικά σχήματα ύψους 500 εκ., στο πλαίσιο του προγράμματος συνεπένδυσης σε κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών.

H θετική αξιολόγηση αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (Economic and Financial Committee), η οποία θα εκδώσει τη γνωμοδότησή της ώστε να ακολουθήσει η εκταμίευση των πόρων.