«Πράσινο φως» για δυο προσωρινές δομές φιλοξενίας στην Κρήτη - Καταθέτει τροπολογία ο Πλεύρης

Η ρύθμιση θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση που ψηφίζεται την Τετάρτη από την Ολομέλεια. Κατά πληροφορίες, οι δυο προσωρινές δομές θα δημιουργηθούν άμεσα, μέχρι την άνοιξη, στην Αγυιά Χανίων και σε βιομηχανικό πάρκο στο Ηράκλειο.



Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη, ο Θάνος Πλεύρης επεσήμανε πως απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μόνιμης δομής στο νησί, εφόσον οι ροές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.



Όσον αφορά στη διαχείριση των ροών, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε πως οι μετανάστες από Αίγυπτο, Μπαγκλαντές και Πακιστάν οι οποίοι «κατά βάση δεν δικαιούνται άσυλο», μπαίνουν αμέσως σε καθεστώς κράτησης ώστε να απορριφθεί με γρήγορες διαδικασίες το αίτημα ασύλου και να εκκινήσει η διαδικασία επιστροφής.



«Η στόχευση μας είναι να υπάρξει τρομακτικά μεγάλη πίεση στις εθνότητες που δε δικαιούνται άσυλο», υποστήριξε και τόνισε πως πιο στοχευμένος είναι ο χειρισμός των ροών από το Σουδάν.

«Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι πως σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία, υπάρχουν 3 εκατ. εκτοπισμένοι Σουδανοί. Γύρω στις 500 με 600 χιλιάδες είναι στη Λιβύη με κίνδυνο να βρεθούν εκεί περισσότεροι», σημείωσε ο Θάνος Πλεύρης, επισημαίνοντας πως πλέον ο διάδρομος Λιβύης - Κρήτης μετατρέπεται σε βασική μεταναστευτική οδό, καθώς το ‘24, μόλις το 8% των αφίξεων αφορούσαν την Κρήτη, έναντι 40% το ‘25.