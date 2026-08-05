«Πράσινο» παρεάκι στην Μύκονο: Λεσόρ, Γιαμπουσέλε και Φρανσίσκο χαλαρώνουν στο «νησί των ανέμων»

Λίγο πρίν την έναρξη της νέας σεζόν οι παίκτες περνάνε τις διακοπές τους και φορτίζουν τις μπαταρίες τους για μια ακόμα απαιτητική σεζόν.

Αυτό φαίνεται πως κάνουν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR, οι Ματίας Λεσόρ, Σιλβέν Φρανσίσκο και Γκέρσον Γιαμπουσέλε οι οποίοι επέλεξαν ελληνικά και χαλαρώνουν στην Μύκονο μαζί με τέσσερις ακόμα συμπατριώτες τους. Ο λόγος για τους Βενσάν Πουαριέ, Ρούντι Γκομπέρ, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό και Έλι Οκόμπο.

Οι επτά Γάλλοι διεθνείς διασκέδασαν, έδωσαν αυτόγραφα και βγήκαν φωτογραφίες στο νησί των ανέμων, ενώ ο Βενσάν Πουαριέ κοινοποίησε και κάποια στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.