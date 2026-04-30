«Πράσινος» ο Ακίλε Πολονάρα - Η φωτογραφία του Ιταλού με φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR

Ο Ακίλε Πολονάρα δεν κρύβει τη συμπάθειά του προς τον Παναθηναϊκό AKTOR και το αποδεικνύει ξανά με τον πιο άμεσο τρόπο.

Μετά τη φωτογραφία του με φανέλα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Ιταλός φόργουορντ επανήλθε με νέο «χτύπημα», αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα του Κέντρικ Ναν.

Ο Πολονάρα, που πρόσφατα βγήκε νικητής από μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, δείχνει πλέον σε πολύ καλή κατάσταση και ιδιαίτερα ενεργός στα social media. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανέβασε φωτογραφία μπροστά στον καθρέφτη, ποζάροντας με τη φανέλα του Αμερικανού γκαρντ των «πρασίνων».

