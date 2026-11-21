Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του, Μαράια, συνεχίζουν το φιλανθρωπικό τους έργο και στη Φλόριντα δείχνοντας για ακόμα μια φορά ότι στέκονται δίπλα στην τοπική κοινωνία.

Οι δυο τους σε συνεργασία με τη γνωστή εταιρεία Huggies, προχώρησαν στη δωρεά 250.000 πανών στην τράπεζα πανών του Μαϊάμι, οι οποίες θα διατεθούν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη σε ολόκληρη την πόλη ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι μια πρωτοβουλία της Μαράιας, σε συνέχεια της δράσης που είχε ξεκινήσει στο Μιλιγούκι στηρίζοντας νέες οικογένειες.