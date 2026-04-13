Πράξη καλοσύνης σε αυτοκινητόδρομο της Κωνσταντινούπολης: Έσωσε μητέρα πάπια και τα μικρά της

Ένα συγκινητικό στιγμιότυπο από την Κωνσταντινούπολη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας μια απρόσμενη αλλά ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας της πόλης.



Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, μια μητέρα πάπια επιχειρεί να διασχίσει πολυσύχναστο δρόμο της Πόλης μαζί με τα παπάκια της, σε μια προσπάθεια να φτάσουν με ασφάλεια στην απέναντι πλευρά.



Ενώ η πάπια βρίσκεται πάνω στο διάζωμα, μια γυναίκα οδηγός αντιλαμβάνεται την κατάσταση και αποφασίζει να σταματήσει την κυκλοφορία, ακινητοποιώντας τα οχήματα που πλησίαζαν, ώστε η μικρή οικογένεια των πτηνών να περάσει χωρίς κίνδυνο.



Η κίνηση αυτή, που καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει προκαλέσει θετικά σχόλια για την ευαισθησία και την άμεση αντίδραση της οδηγού, αναδεικνύοντας ένα στιγμιότυπο καθημερινής ανθρωπιάς μέσα στον αστικό ιστό της πόλης.

İstanbul trafiğinde bir anne ördek, yavrularıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştı.



Ördekleri gören bir kadın trafiği durdurarak karşıya geçmelerini sağladı.pic.twitter.com/BW36JxPNZm — BPT (@bpthaber) April 13, 2026