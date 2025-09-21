Premier League: «Άσφαιρες» οι Μπόρνμουθ και Νιούκαστλ - Ισοπαλία μεταξύ Σάντερλαντ και Άστον Βίλα

Η αγωνιστική δράση της 5ης αγωνιστικής στη Premier League συνεχίστηκε με δύο αναμετρήσεις. Η Μπόρνμουθ αναδείχθηκε ισόπαλη με την Νιουκάστλ σε ένα ματς χωρίς επιθετικό ρυθμό από καμία ομάδα. Στο στάδιο του Φωτός Η Σάντερλαντ έμεινε με δέκα παίχτες από το 33', αλλά απέσπασαν τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην Άστον Βίλα που έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα την σεζόν.

Μπόρνμουθ- Νιουκάστλ 0-0: Ματς που θα ξεχαστεί γρήγορα

Η Μπόρνμουθ και η Νιούκαστλ έμειναν στο 0-0, σε ένα παιχνίδι φτωχό σε θέαμα και συγκινήσεις, που δύσκολα θα μείνει στη μνήμη των φιλάθλων.

Οι γηπεδούχοι πίστεψαν ότι πήραν προβάδισμα στο 15’, όταν ο Μπρουκς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Από την άλλη, η Νιούκαστλ έδειξε κουρασμένη και χωρίς φρεσκάδα, επηρεασμένη από την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα για το Champions League, και δεν μπόρεσε να δημιουργήσει απειλητικές στιγμές.

Έτσι, το ματς ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς.

Σάντερλαντ - Άστον Βίλα 1-1: Μαχητικές «Μαύρες Γάτες» πήραν παλικαρίσιο βαθμό

Η Άστον Βίλα εξακολουθεί να αγνοεί τη νίκη στην Premier League, μετρώντας πλέον πέντε σερί παιχνίδια χωρίς «τρίποντο» και παρουσιάζοντας ένα απογοητευτικό ξεκίνημα στη σεζόν. Οι «χωριάτες» έμειναν στο 1-1 απέναντι στη Σάντερλαντ, παρότι οι γηπεδούχοι έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 33’.

Η Σάντερλαντ, που θεωρούνταν εκ των φαβορί για υποβιβασμό, έχει εκπλήξει ευχάριστα μέχρι στιγμής, φτάνοντας τους 8 βαθμούς και μένοντας αήττητη σε τέσσερα από τα πέντε πρώτα παιχνίδια της.

Το ματς ξεκίνησε με χαμηλό ρυθμό και χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, ώσπου στο 34’ ο Ρεϊνίλντο Μαντάβα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για σκληρό χτύπημα στον Κας. Η αριθμητική υπεροχή βοήθησε τη Βίλα να βρει γκολ στο 67’, όταν ο Καμαρά έδωσε στον Κας κι εκείνος με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ – το πρώτο τέρμα της ομάδας στη φετινή Premier League.

Ωστόσο, η Σάντερλαντ απάντησε στο 76’, με τον Τσάκα να «σερβίρει» με κεφαλιά στον Ίσιντορ και τον τελευταίο να ισοφαρίζει με ψύχραιμο πλασέ. Στα εναπομείναντα λεπτά, η Βίλα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημά της, με το τελικό 1-1 να αφήνει για άλλη μια φορά πικρή γεύση στην ομάδα του Μπέρμιγχαμ.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Premier League