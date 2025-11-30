Premier League: «Διπλό» της Μπράιτον στο Νότιγχαμ με γκολ Τζίμα - Τρίποντο «ανάσα» για τη Λίβερπουλ

Το απόγευμα της 30ης Νοεμβρίου 2024 θα το θυμούνται σίγουρα οι Στέφανος Τζίμας και Αλεξάντερ Ίσακ, μιας και πέτυχαν τα παρθενικά τους γκολ με τις φανέλες των Μπράιτον και Λίβερπουλ αντίστοιχα για την Premier League, οδηγώντας τις ομάδες τους σε νίκες!



Η Μπράιτον πέρασε με το «διπλό», επικρατώντας με 0-2 της Νότιγχαμ Φόρεστ, συνεχίζοντας τη ξέφρενη πορεία της στη φετινή Premier League. Ο Στέφανος Τζίμας πέτυχε το δεύτερο γκολ των «γλάρων» διαμορφώνοντας το τελικό σκορ στο 88ο λεπτό της συνάντησης! Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του διεθνή (με την Κ19) επιθετικού στην Premier League!



Stefanos Tzimas 88'



Premier League | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nottingham 0-2 Brightonpic.twitter.com/x5tjVNLMpQ — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 30, 2025

Από την άλλη μεριά, επιτέλους γκολ για τον Αλεξάντερ Ίσακ! Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Premier League άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ με την Λίβερπουλ και οδήγησε τους «κόκκινους» του Άρνε Σλοτ στη πρώτη τους νίκη με 0-2 μετά από σχεδόν ένα μήνα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Πηγή: Athletiko.gr