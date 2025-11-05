Premier League: Ο Ντέστινι Ουντότζι είναι ο παίκτης που απειλήθηκε με όπλο από γνωστό ατζέντη

Η Premier League ταρακουνήθηκε από μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο. Ο Ντέστινι Ουντότζι, ο 22χρονος αριστερός μπακ της Τότεναμ, φέρεται να βρέθηκε αντιμέτωπος με το ίδιο του το… δίκτυο εκπροσώπησης, όταν γνωστός ατζέντης τον απείλησε με όπλο! Το περιστατικό, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, σημειώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου και ήδη η αγγλική αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα.

Η υπόθεση βγήκε αρχικά στη δημοσιότητα χωρίς να αποκαλυφθεί το όνομα του ποδοσφαιριστή, όμως τα ιταλικά και στη συνέχεια τα αγγλικά μέσα επιβεβαίωσαν πως πρόκειται για τον διεθνή Ιταλό με νιγηριανές ρίζες. Η Τότεναμ, μέσω επίσημης τοποθέτησης, εξέφρασε τη στήριξή της προς τον παίκτη και την οικογένειά του, ζητώντας παράλληλα σεβασμό λόγω της νομικής διάστασης του ζητήματος.

Tottenham say they are supporting Destiny Udogie after confirming the defender was allegedly threatened with a gun by a football agent.



Another man is also alleged to have been blackmailed and threatened by the same individual during the incident in question. No injuries were… pic.twitter.com/WVSwfqGcZl — BBC Sport (@BBCSport) November 5, 2025





Ο Ουντότζι, που αποκτήθηκε το 2022 από την Ουντινέζε, έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της ομάδας του Άγγελου Ποστέκογλου. Με 75 συμμετοχές, δύο γκολ και τέσσερις ασίστ, βοήθησε τους «Σπερς» να επιστρέψουν στους τίτλους, κατακτώντας το Europa League μετά από 17 χρόνια.