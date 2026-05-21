Πρεμιέρα κόμμα Καρυστιανού: «Δεξαμενή ηθικών πολιτών». Το μαύρο τριαντάφυλλο -Έκπληξη με Μουτσάτσου

Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης, αλλά και διάχυτης απαίτησης για δικαιοσύνη και διαφάνεια, πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή εκδήλωση της Μαρίας Καρυστιανού στον κατάμεστο κινηματογράφο «Ολύμπιον».

Η προσέλευση του κοινού ήταν μεγάλη με εκατοντάδες πολίτες να κατακλύζουν την αίθουσα και τους γύρω χώρους, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη αποκατάστασης των δημοκρατικών θεσμών και της ηθικής στην πολιτική ζωή του τόπου.

Το «αντίο» στη Μάρθη και η κοσμοσυρροή στο «Ολύμπιον»



Η εκδήλωση ξεκίνησε σε κλίμα βαθιάς φόρτισης, με τους ήχους των εμβληματικών τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, «Ζορμπάς» και «Στρώσε το στρώμα σου». Η Μαρία Καρυστιανού εισήλθε στην αίθουσα καταχειροκροτούμενη από το πλήθος, εμφανώς συγκινημένη. Φορούσε ένα λευκό πουκάμισο, στο οποίο είχε τοποθετήσει ένα μαύρο τριαντάφυλλο, ως σύμβολο πένθους για την αδικοχαμένη κόρη της, Μάρθη.

#greektiktok #flashgr #foryou ♬ original sound - Flash.gr @flashgrofficial Το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου στρέφεται απόψε στη Θεσσαλονίκη, όπου η Μαρία Καρυστιανού προχωρά στα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου της πολιτικού φορέα. Η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη για τις 18:30 στο ιστορικό «Ολύμπιον», ωστόσο η Μαρία Καρυστιανού έφτασε στον χώρο λίγο πριν τις 20:00, όπου και έγινε δεκτή με συνθήματα και χειροκροτήματα από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί. 📹 Μιχάλης Λεγάκης #tiktokergreece

Μπαίνοντας στο «Ολύμπιον» και βλέποντας τη συγκλονιστική ανταπόκριση του κόσμου, οι πρώτες κουβέντες που ψιθύρισε ήταν: «Αυτό είναι δικό μας, αυτή είναι η Ελλάδα».

Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν τόσο μαζική που το θέατρο γέμισε ασφυκτικά από νωρίς. Μάλιστα, δημιουργήθηκε μικρή ένταση έξω από το «Ολύμπιον», καθώς οι υπεύθυνοι αναγκάστηκαν να μην επιτρέψουν την είσοδο σε άλλους πολίτες για λόγους ασφαλείας, λόγω του αδιαχώρητου που είχε ήδη δημιουργηθεί.

ΙΝΤΙΜΕ

Θ. Αυγερινός: «Όποιος παραβαίνει τους νόμους, να τιμωρείται»



Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έκανε λόγο για μια «ιστορική και πολιτική βραδιά». Ο κ. Αυγερινός, επιλέγοντας μια εμφάνιση με βαθύ συμβολισμό, φορούσε μια μπλούζα με τις μορφές των Τολστόι, Ντοστογιέφσκι και Τσέχωφ.



Στην τοποθέτησή του, στάθηκε ιδιαίτερα στον Ντοστογιέφσκι, εξηγώντας τη σημειολογία της επιλογής του: «Διάλεξα τον Ντοστογιέφσκι γιατί έγραψε το "Έγκλημα και Τιμωρία". Αυτό ακριβώς πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες: όποιος παραβαίνει τον νόμο, πρέπει να λογοδοτεί και να τιμωρείται», τόνισε χαρακτηριστικά, εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η εμφάνιση - έκπληξη της Κατερίνας Μουτσάτσου



Κατά τη διάρκεια της βραδιάς προβλήθηκε το viral βίντεο της Κατερίνας Μουτσάτσου από το 2012, με τίτλο «Είμαι Ελληνίδα». Αμέσως μετά, η γνωστή ηθοποιός παρουσιάστηκε στη σκηνή ως συμπαρουσιάστρια του Θανάση Αυγερινού, αποτελώντας την έκπληξη που είχαν προαναγγείλει οι συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού.



Η Κατερίνα Μουτσάτσου δήλωσε ότι αποτελεί τεράστια τιμή για την ίδια να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Αναπολώντας το βίντεο που είχε γυρίσει πριν από 14 χρόνια —όταν διεθνώς οι Έλληνες παρουσιάζονταν ως «τεμπέληδες»— υπογράμμισε ότι τα υπαρξιακά προβλήματα της χώρας παραμένουν ζωντανά και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.

«Απαιτείται δεξαμενή ηθικών πολιτών»



Κλείνοντας την παρέμβασή της, η κ. Μουτσάτσου επεσήμανε ότι η ανάγκη για πολιτική και κοινωνική εγρήγορση είναι πιο επιτακτική από ποτέ. «Έπρεπε να υπάρξει από χθες μια κίνηση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας «δεξαμενής» από ηθικούς πολίτες, καθαρούς και άξιους ανθρώπους, αναγνωρισμένους για το έργο και τη δουλειά τους.